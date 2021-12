“Stava col cantante famoso”. Lulù Selassié, si scopre solo ora chi è l’ex fidanzato della princess del GF Vip

Grande Fratello Vip 6, sorpresa dopo sorpresa davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini. Sicuramente accanto alla coppia Belli-Sorge, ne esiste un’altra che ha fatto discutere fin da subito riuscendo ad attirare i riflettori su di sé. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Ed è proprio sul passato della principessa che cadono oggi i riflettori. Nella sua vita sentimentale, un grande amore. Ecco di chi si tratta.

Oggi il cuore della principessa Lulù Hailè Selassiè continua a battere per Manuel Bortuzzo. Alti e bassi che non fanno che susseguirsi che se da un lato tengono viva l’attenzione del pubblico, dall’altra no nstanno certamente chiarendo la situazione tra i due. Ma al di là di Manuel Bortuzzo, fresca di giornata l’indiscrezione in merito al passato sentimentale della gieffina, che pare sia stata legata a un volto molto noto del mondo della musica.

A mettere in circolo la notizia sempre lei, la più informata sulla vita professionale e sentimentale dei Vip, blogger sempre pronta a fare restare i suoi follower a bocca aperta. L’indiscrezione di oggi porterebbe alla luce il nome dell’ex fidanzato Vip della principessina del GF Vp 6, attualmente legata a Manuel Bortuzzo, con il quale il rapporto sembra essersi finalmente stabilizzato.





Secondo Deianira Marzano, Lulù Selassiè sarebbe stata fidanzata con il cantante italiano Tony Effe, membro della Dark Polo Gang. A fare da scenario del loro primo incontro, la festa di compleanno organizzata per la principessa. Infatti secondo l’indiscrezione, pare che in occasione dei festeggiamenti la band sia stata chiamata per omaggiare la principessa nel giorno più bello e proprio in quella circostanza, Cupido sarebbe entrato in azione per fare scoccare il colpo di fulmine tra i due.

Forse su questo aspetto e molti altri, la diretta interessata potrebbe essere chiamata a fare luce sull’intera questione di cuore. Solo le domande precise e dirette di Alfonso Signorini potranno sciogliere il ghiaccio, permettendo alla principessa di fornire ulteriori dettagli su una notizia che al momento si muove solo nel territorio delle ipotesi che attendono conferma.