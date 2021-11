Lulù Selassié infrange il regolamento del GF Vip 6 e viene smascherata in diretta. Succede tutto sul finire della diretta di lunedì 22 novembre 2021, dopo l’ingresso nella Casa di due nuove vippone, Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Nel corso della puntata, tra l’altro, le tre sorelle principesse sono state divise: se finora erano un concorrente unico, a partire da adesso giocano ognuna per sé. Dopo questa notizia, Alfonso Signorini ha convocato i concorrenti per le nomination, palesi e non.

Per la cronaca sono finiti al televoto e dunque rischiano di uscire venerdì prossimo Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, ma il conduttore si è visto costretto a interrompere il fatidico momento del voto per colpa di Lulù Selassié. La regia ha inquadrato più volte la principessa con la testa abbassata sotto il tavolo della stanza super led, fino a quando lo stesso Signorini non se ne è accorto.

Lulù Selassie infrange il regolamento in diretta

Mentre Manila Nazzaro spiegava la sua nomination, Lulù Selassié era sotto al tavolo per pescare la carta dopo il tempo stabilito. E non si può fare: “Scusate, scusami Manila se ti interrompo – ha bloccato tutto il conduttore – La regia però mi sta inquadrando proprio adesso Lulù Selassié sotto al tavolo. Cosa ci fai lì adesso? Guarda che era scaduto il tempo. Purtroppo questa cosa non va bene. Quindi tu hai scelto fuori tempo. Ora devo chiedere al Grande Fratello se è valido”.





Niente da fare: la nomination di Lulù Selassié non è valida. Dunque “Non hai il diritto di dire chi avresti nominato – ha continuato Alfonso Signorini – Perché hai fatto la scelta non rispettando le regole. Lo so, ma questo è il regolamento. Silenzio e puoi uscire dalla super led, anzi rimani, ma non hai facoltà di parola”. La principessa si è giustificata (“Ogni volta è più difficile. Non avevo ancora scelto quindi l’ho presa dopo. Altrimenti sarei qui senza una carta in mano in questo momento”) ma ha anche tirato in ballo un ex coinquilino.

“Ci sono persone che l’hanno già fatto – ha attaccato Lulù Selassié- Nicola Pisu ad esempio ha fatto la stessa mia cosa e non gli è stato mai detto nulla”. “Anche Nicola Pisu l’ha fatto? Scusate, ma devo riprendere in mano la situazione. Del passato, se il GF non se n’è accorto non possiamo risponderne. Adesso però annulliamo la tua nomination e ricordiamo che resti nominabili. Questa ormai è la decisione presa”, ha sentenziato il conduttore del GF Vip 6.