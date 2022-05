Una notizia bomba sta circolando in queste ore e riguarda Lulù Selassié, anche se non è l’unica interessata da queste indiscrezioni molto interessanti. Infatti, la principessa etiope sarebbe pronta per un nuovo programma e ad accompagnarla in un certo senso ci sarebbero persone che lei conosce benissimo. Si tratterebbe di una sorta di reunion, che ovviamente farebbe piacere al pubblico. Una news inaspettata, che ormai sta rimbalzando davvero ovunque nel mondo del web.

E per Lulù Selassié, questa notizia del nuovo programma non è l’unica. In una recente intervista LDA ha fatto un appello a Lulù Selassié e l’ha invitata a scrivergli per un’eventuale partecipazione al video di Bandana. “Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Su Twitter ha iniziato a girare questa cosa, ma a caso. Io e lei non ci conosciamo. Se vuole fare il video per me non ci sono problemi”, ha detto. Ma andiamo a vedere insieme adesso qual è questa novità.





Lulù Selassié verso un nuovo programma: sarà a Tale e Quale Show?

Ma oltre a Lulù Selassié, in questo nuovo programma dovrebbero esserci altri due ex concorrenti del ‘GF Vip 6’, stando a ‘SuperGuidaTv’: “Stando a quanto ci risulta si stanno facendo i provini per confezionare un cast stellare. Questo per regalare al pubblico di Rai1 uno spettacolo piacevole. Come per le scorse edizioni, manco a dirlo i provinati arrivano da un altro format famosissimo della concorrenza, ovvero Grande Fratello Vip. Se lo scorso anno sono stati arruolati Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli quest’anno è il loro turno”.

Stiamo parlando dunque della trasmissione ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti, che starebbe puntando su diversi ex protagonisti della Casa più spiata d’Italia. Oltre ad Alex Belli e Davide Silvestri, anche Lulù Selassié potrebbe partecipare. Infatti, è stato scritto su ‘SuperGuidaTv’: “Sembra si faccia il nome anche di Lulù, che come tutti sappiamo ha una grande passione per il canto. E oltre a lei, pare circoli anche il nome della soprano Katia Ricciarelli (già anticipata qualche settimana fa dai colleghi di VeroTV). Nel suo caso le doti vocali sono indubbie”.

Infine, è stato aggiunto: “Certamente sarà un percorso non semplice il suo dal momento che l’impostazione vocale lirica è differente dal pop. Se dovesse essere nel cast non dubitiamo che farà un figurone!”. Inoltre, non è da escludere che anche sua sorella Jessica possa prendere parte al cast. Staremo a vedere quando arriveranno le ufficialità.

“Sì, facciamolo”. Lulù Selassié e il volto della tv, bomba: è scattato l’invito