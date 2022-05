Solo qualche giorno fa Lulù Selassié era in studio di registrazione con le sorelle Jessica e Clarissa. Nel video non c’è audio ma in sottofondo si sente un brano di Selena Gomez. Non si sa molto altro perché è tutto “work in progress” ma di certo il filmato è bastato per elettrizzare tutti i fan.

Le sorelle ex GF Vip 6 non hanno mai nascosto di voler sfondare nel mondo dello spettacolo e ultimamente il nome di Lulù Selassié è stato accostato a quello di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio ed ex allievo di Amici, e al suo nuovo video. Tutto è iniziato quando i fan della princess hanno chiesto al cantante di farla partecipare al videoclip di ‘Bandana’.





Lulù Selassié, l’appello di LDA per il nuovo video

“Adoro i cantanti napoletani, è vero! Adoro proprio! LDA ha davvero letto ad alta voce il tuo tweet? Sì adoro! Voglio fare la cantante, voi continuate pure!”, la reazione di Lulù Selassié, che non conosce di persona l’ex cantante di Amici, non appena saputo della sua candidatura. Ma ora è accaduto qualcosa di inaspettato.

In una recente intervista LDA ha fatto un appello a Lulù Selassié e l’ha invitata a scrivergli per un’eventuale partecipazione al video di Bandana. “Ti dico la verità, io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Su Twitter ha iniziato a girare questa cosa, ma a caso. Io e lei non ci conosciamo. Se vuole fare il video per me non ci sono problemi”, ha detto.

“Non so da dove è nata però questa cosa, devo ancora schiarirmi le idee. Lulù Selassié se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi”.

“Lulù non sta bene…”. Dopo Manuel Bortuzzo la sorella Clarissa è preoccupata