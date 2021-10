“Vieni, facciamo così”. Lulù Selassié con la fronte ‘cerottata’: “Ho paura che mi si gonfi la testa…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip è stata spesso al centro di polemiche e critiche. In ogni caso è tra le protagoniste indiscusse del reality condotto da Alfonso Signorini. Lulù Selassié ha conquistato la scena per la relazione con Manuel Bortuzzo. La passione scoppiata inizialmente sembrava essere stata frenata dallo stesso ex nuotatore non convinto della storia. Poi, però, il colpo di scena: terminata la diretta i due si sono recati in camera da letto e si sono messi sotto le coperte.

Prima sguardi complici e sorrisi, poi un po’ a sorpresa degli abbracci e infine boom! arriva il bacio. Insomma cambia tutto di nuovo. Il video del bacio fa il giro del web, ma qualcuno dei telespettatori non è convinto. C’è chi critica Manuel, chi pensa che sia tutta una strategia per avere visibilità: “Manuel che limona perché ha visto che da quando non limona più è invisibile”. Dunque i suoi sentimenti sono sinceri oppure no? Intanto la principessa etiope subisce un piccolo incidente all’interno della Casa.

In tanti si sono chiesti cosa fosse quel cerotto sulla fronte di Lulù Selassié. La principessa è infatti apparsa con una vistosa medicatura sulla fronte e in molti si sono incuriositi. In realtà Lulù ha avuto un piccolo incidente nella Casa. Ha infatti sbattuto la testa in bagno e le è spuntato fuori un bernoccolo. A prendersi cura di questa piccola ferita è stato proprio Manuel Bortuzzo. Non è la prima volta che Lulù ha un problema fisico nella Casa…





Pochi giorni dopo l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6 Soleil, mentre si faceva la piastra, aveva bruciato il braccio di Lulù. Così la principessina ha portato un cerotto per settimane. Anche mentre stavolta Manuel Bortuzzo le medicava la fronte, Lulù ha mostrato una scarsa resistenza al dolore: “Ahi, brucia, brucia un po’…”. Lo stesso ex nuotatore, dopo averle applicato il cerotto, ha affermato: “Che poi nemmeno serviva, non è che sanguina…”. E Lulù: “Ho paura che mi si gonfi la testa”.

Quanto sei bella Lulù ❤️ Ps comunque il cerotto amore nn serviva ahhahah e vabbèh #gfvip pic.twitter.com/qk5EGYiDsL October 27, 2021

Meglio andare sul sicuro, il cerotto è stato posizionato e poi per Lulù Selassié deve essere stato piacevole essere curata con tanta dolcezza da Manuel. Ovviamente sul web in molti hanno ironizzato sul fatto che non servisse alcun cerotto. Qualcuno ha fatto l’esempio di alcuni rapper che usano mettere un cerotto più per moda che per altro. E alla fine c’è stato pure chi ha tirato di nuovo fuori il ‘letto-gate’: “Lulù sfratterà Aldo dal letto, come da lei richiesto poco fa. Torneranno le sceneggiate per il letto perché lei non vorrà più lasciare il letto coniugale. A discapito di Manuel mi infastidisce che Aldo dovrà ancora essere in mezzo a questo teatrino del letto-gate”.