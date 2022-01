“Ma non ha le mutande?”. GF Vip a luci rosse, sale l’imbarazzo per la concorrente top. “Si vede tutto il cu**”

Grande Fratello Vip 6, la clamorosa scoperta di Lulù Selassie. Sembrava essere un pomeriggio come tanti altri, ma come sempre i vipponi trovano sempre il giusto espediente per animare la situazione in casa. Ma procediamo con ordine. Seduta sul divano con al fianco Carmen Russo e Miriana Trevisan, la principessa Lulù ha esordito con una domanda ben precisa, tirando in ballo Valeria Marini.

Un momento decisamente interessante per i più affezionati fan del programma di Alfonso Signorini, quando le tre vippone sedute comodamente sul divano hanno intavolato l’argomento di discussione con Valeria Marini come protagonista indiscussa: “Scusa, Carmen, ma Valeria non ha le mutande? Si vede tutto il cu**”, esordisce Lulù.

A quel punto prende parola Miriana Trevisan che suggerisce alle coinquiline di guardare alla cosa da un altro punto di vista: “Avrà un tanga”. Sotto consiglio della Trevisan, è Carmen Russo a ‘indagare’ meglio acuendo lo sguardo.





“Sì, ha un tanga”, conferma la Russo, e ancora Miriana: “O un perizoma”. Tutto questo non sembra aver convinto la principessa Lulù che subito esclama un “No” secco, per poi restare in silenzio. Insomma, Valeria Marini avrà fatto a meno di indossare la biancheria intima in questione?

In ogni caso, Valeria Marini ha mostrato di recente di avere un cuore grande. La vippona ha preso le difese di Katia Ricciarelli suggerendo agli altri inquilini di renderla immune dalla nomination: “La stanno aspettando in nomination. Stavolta dobbiamo farle una protezione, dobbiamo farle scudo tutti, con Barù, con Davide, perché comunque l’hanno puntata. La mettiamo nei preferiti e la rendiamo immune. Siamo noi, poi serve Barù, Giucas e Kabir Bedi. Va detto a Kabir, così Katia è immune altrimenti va al televoto”.