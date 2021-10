Tra le principesse del GF Vip 6 Lulù Selassié è sicuramente quella più in vista nella Casa. Ricordiamo che Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié partecipano al reality di Alfonso Signorini come concorrente unico e se la maggiore ha già avuto un’esperienza televisiva a Riccanza, le altre due erano praticamente delle sconosciute fino a poche settimane fa, quando sono entrate nella Casa più spiata d’Italia.

E Lulù Selassié ha subito instaurato un rapporto speciale con Manuel Bortuzzo. Si sono già scambiati teneri baci e coccole ma l’impressione è che lui sia molto meno coinvolto della principessa. Impressione che ha trovato presto conferma nelle parole del nuotatore, che più volte ha spiegato di volerci andare piano. Anche nella sesta puntata del GF Vip 6 il conduttore ha voluto vederci chiaro, dopo le scenate di gelosia di lei e i rifiuti di lui.

Lulù Selassié, il dettaglio sul viso che non è sfuggito

“Ormai sono un paio di anni che ho cambiato le priorità di vita – ha spiegato Manuel Bortuzzo in diretta – Mi prendo del tempo per me stesso. Faccio le cose con calma, quando voglio che siano fatte bene. Voglio avere il tempo per pensare e conoscerci. Non mi sono stancato di lei (Lulù Selassié, ndr), ho semplicemente bisogno di rispettare i miei momenti”. E la principessa ci ha tenuto a sottolineare di aver capito e che la sua gelosia scaturisce dalla sua insicurezza.





Tra le tre sorelle, che spesso vestono in coordinato, Lulù Selassié è forse quella che ha la passione per i make-up più appariscenti. Nelle dirette del GF Vip 6, oltre a indossare abiti principeschi e scarpe di lusso, si distingue per il trucco molto marcato. Ombretto, rossetto, eye-liner ma non solo. Di sicuro in molti hanno notato un dettaglio molto originale su guance e naso.

Lulù Selassié ha moltissime lentiggini sul viso ma non sono tutte “vere”. Basta guardare la principessa Lulù Selassié in diversi momenti all’interno della Casa ed è evidente come siano sempre diverse. A volte ne ha moltissime sul naso, altre ne ha una molto marcata sulla guancia, altre ancora sembra non averne affatto. La verità è che, almeno la maggior parte, non sono “naturali”, ma disegnate. L’avevate notato anche voi?