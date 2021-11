“Lulù esce”. La princess al GF Vip, fuori la segnalazione bomba: c’entra la sua famiglia

Grande Fratello Vip 6, la segnalazione su Lulù Selassiè. Solo un rumor o la notizia si affaccia dalla finestra delle anticipazioni direttamente dalla casa del reality show di Alfonso Signorini? La ‘voce’ arriva alle orecchie acute della blogger Deianira Marzano, sempre sul ‘pezzo’ circa le notizie più stuzzicanti che provengono dai vipponi.

Piccolo passo indietro per spiegare cosa è successo. Uno sfogo contro Alfonso Signorini direttamente dal confessionale della casa, dove la principessina ha manifestato la sua disapprovazione in merito al rimprovero ricevuto dal padrone di casa.

“Ah sì adesso gli immuni non ci saranno più… eh, sì è proprio visto quanto non ci saranno. Sono sempre gli stessi poi, sempre gli stessi e noi ce la prendiamo nel cul* senza sputo come diceva mia nonna”, queste le parole di sfogo di Lulù.





Tutto questo in seguito a quanto affermato da Alfonso nel corso della puntata: “La nomination è una regola del gioco dove il concorrente si deve esporre. Se tu non ti vuoi esporre, non stai al gioco e allora esci. La prossima settimana non voglio più vedere una cosa del genere. Ci sarà pure una preferenza tra gli altri, non dirmi che sono tutti sullo stesso piano. Se nomini Manila ci deve essere un motivo”.

E nelle ultime ore, dunque, Deianira non poteva che rendere nota la segnalazione sulla possibilità dell’uscita dal gioco di Lulù prima del 12 dicembre per un motivo ben preciso. La principessa si trova in nomination insieme alla sorella minore Clarissa, Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Carmen Russo.