Tra le principesse Lulù Selassié è sicuramente la sorella che sta facendo più parlare di sé al GF Vip 6. Nei primi giorni del reality si è subito aperta con pubblico e concorrenti parlando del difficile momento vissuto quando era solo una bambina e ha dovuto convivere con le cattiverie e i pregiudizi dei suoi compagni. E poi, motivo per cui Lulù Selassié è stata anche protagonista della quarta diretta del GF Vip 6, per l’avvicinamento a Manuel Bortuzzo.

I due concorrenti sono diventati subito amici intimi e in puntata Alfonso Signorini ha chiamato le tre sorelle in confessionale e ne ha subito approfittato per parlare con la sorella mezzana e chiedere del rapporto che sta nascendo con il coinquilino dopo aver mostrato la clip che riguarda il rapporto speciale che sta nascendo tra i due. “È una persona molto vera, si nota subito dai suoi sguardi, dalle cose che dice. È sempre molto altruista, quando vede una persona esclusa va subito a vedere come sta”, ha detto Lulù Selassié.

Lulù Selassié, perché ha sempre un cerotto sul braccio al GF Vip 6

“È difficile trovare persone così sensibili – ha aggiunto Lulù Selassié alle telecamere del GF Vip 6 – Con lui sto bene, anche appena mi sveglio non vedo l’ora di vederlo. È una persona che mi dà serenità e sicurezza”. Insomma, la principessa etiope sembra molto presa da Manuel Bortuzzo, con cui sono già scattati baci e tenerezze sotto le coperte.





Ma lui nella notte, si legge sul sito Biccy.it, ha spento un po’ gli entusiasmi del pubblico perché quando Nicola Pisu gli ha detto che potrebbe “testare la love boat con la tua Lulù”, ha risposto: “Ma scherzi?! Se dovessi andare nella love boat porterei Alex (Belli ndr) non certo Lulù”. Ma tornando alla principessa Lulù Selassié, c’è un’altra ragione per cui ha incuriosito i telespettatori del GF Vip 6.

Perché Lulù Selassié ha spesso dei cerotti sul braccio? Siccome sono posizionati all’altezza del tatuaggio, in molti hanno pensato il motivo potesse essere relativo proprio al tattoo, magari realizzato poco prima di entrare nella Casa del GF Vip 6. Ma non è così perché dopo che il sito Biccy ha sollevato il quesito è arrivata la risposta. E non c’entra nulla col tatuaggio: appena entrata nella Casa, si è bruciata con la piastra per i capelli e per questo motivo porta sempre un cerotto sul braccio.