Da quando è iniziato il GF Vip 6 la complicità tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo cresce giorno dopo giorno, ma a frenare gli animi è stato proprio giovane nuotatore che nell’ultima puntata del reality ha rivelato ad Alfonso Signorini di non volerci andare molto piano.

“Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni […] Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”. E come se queste parole più che esplicite non bastassero, nelle ultime ore un gesto di lui nei confronti di Lulù Selassié, che per la cronaca ha fatto infuriare i telespettatori, ha reso quelle frasi ancora più incisive. A un abbraccio della principessa, Manuel Bortuzzo ha dato una risposta scortese a detta di molti.

Lulù Selassié ha un fidanzato fuori dal GF Vip 6?

“No ti prego, questa camicia costa tantissimo”, ha risposto a Lulù Selassié scatenando gli utenti. “Non capisco perché Manuel continui questo teatrino quando ormai è palese che a lui Lulù interessa poco”, è il commento più in voga. Ma ora riflettori accesi proprio sulla principessa, perché un video delle ultime ore ha sollevato dubbi: ha un fidanzato fuori dalla Casa?





Nel filmato Lulù Selassié parla con la sorella Jessica e nel discorso si sente chiaramente: “No, certo, io dico anche il tuo amico Luca, pure lui no? anche Gennaro. Cioè, tipo, tutti i tuoi amici, no? Certo che ti vedrebbero. Ovvio”. Ai telespettatori più attenti quel nome Luca non è nuovo, perché non è la prima volta che esce dalla bocca delle principesse: “Vogliamo sapere chi è Lucaaa, è la terza volta che ne parlano in codice”.

Le principesse che parlano in codice di questo Luca di nuovo vaaabehh #GFvip pic.twitter.com/wll3zmkoIR September 28, 2021

Altri hanno notato che dicono “il tuo amico Luca” anziché semplicemente “Luca” e questo potrebbe far pensare che stiano cercando di nascondere qualcosa. La maggior parte degli utenti, poi, crede che tutto questo faccia parte di un piano per fare ingelosire questo misterioso Luca: “Non so voi ma sto iniziando a pensare che tutto sto cinema lo sta facendo per fare ingelosire Luca”. Non resta che aspettare: forse Alfonso Signorini indagherà, visto che questi dubbi su Lulù Selassié si stanno facendo molto insistenti.