Lulù Selassié ha decisamente tirato fuori gli artigli al GF Vip 6. La principessa/fatina/fidanzata di Manuel Bortuzzo è più agguerrita rispetto all’inizio del reality show e non ha paura di affrontare anche in diretta le coinquiline, anche se più grandi di lei come Katia Ricciarelli.

E già la scorsa settimana aveva dato un assaggio di quanto fosse arrivata al limite con certi loro atteggiamenti. “Aggredisci tutti, io non ho paura di te”, aveva detto Lulù Selassié a Soleil Sorge nella precedente diretta. E lunedì 3 gennaio 2022, nel corso della prima puntata dell’anno che è stata più movimentata che mai, la princess è tornata all’attacco.

Lulù Selassié smaschera la coinquilina durante la pubblicità

Durante una pubblicità della 31esima diretta del GF Vip 6, Lulù Selassié si è di nuovo scagliata contro Soleil Sorge, dandole dell’imbecille e dell’ignorante, come scrive Biccy che riporta il dialogo per intero. “Sempre a giustificare le sue cattiverie, mo ce siamo rotte i co.… Ma che ca… dici? Stai scherzando spero. Le vere perfidie le abbiamo subite da te e Katia tutto il tempo. Cosa cavolo stai dicendo? Smettila di fare la vittima”.





E ancora, sempre Lulù Selassié: “Stai zitta e stammi lontana, perché dopo faccio cose… parla da sola o con altri, ma non più con me. Parla al muro, parla al muro, parla al muro. Lasciamo parlare gli ignoranti Manuel. Stai zitta cretina che tanto c’hai Katia che ti difende. Però sai una cosa? Ogni volta che sbagliavi sparlava di te e si lamentava, però non ha il coraggio di dirtelo in faccia?”.

“Ogni volta che c’erano le clip su te e Alex Belli diceva ‘Che scatole questi due, ci prendono in giro. Ci stanno prendendo per il cu… Sole e Alex’. Statte zitta e vai a scuola che non sai un ca… della vita brutta imbecille”. Poi, come era prevedibile, Lulù Selassié ha nominato l’influencer perché “continua a dire cattiverie su me e mia sorella. Però non è un problema perché io so perfettamente la persona che sono io e quello che i miei genitori mi hanno insegnato”.