È successo qualcosa di molto strano durante l’ultima puntata del GF Vip: Lulù Selassié si è chiusa in bagno al GF Vip 6 dopo aver scoperto di essere a rischio eliminazione con la sorella Clarissa. Sì, avete capito bene, questo è il livello. Tutto è partito quando Alfonso ha iniziato a salvare una Vippona per volta fino ad arrivare al verdetto con due concorrenti: Lulù e Clarissa sono quindi rimaste a rischio ed era chiaro che una delle due sarebbe uscita. A questo punto l’ex fiamma di Bortuzzo è corsa in bagno e si è chiusa dentro, iniziando a piangere.

Nel frattempo però il conduttore aveva pronta una sorpresa per le tre sorelle, così le ha chiamate a rapporto. Tra l’altro la principessa (di certo non nei modi), ha iniziato a inveire e urlare parolacce contro tutti. Tra le urla, Lulù ha detto che non le importava nulla della sorpresa e che voleva andarsene a casa sua. A questo punto Alfonso Signorini ha perso proprio il lume della ragione: “Dovete riferire a Lulù che io certe espressioni in questo programma non le accetto. Si sta rivelando una grande maleducata, non si reagisce così in questa maniera strafottente. Per quale ragione?”.

“Non accetta una nomination? E questa è maturità? Io non fermo il programma per lei. Se non gliene frega della sorpresa che abbiamo preparato anche per lei, allora a noi non frega nulla di Lulù e delle sue bizze”. Poi ha chiesto a Clarissa e Jessica a recarsi in Love Boat per andare avanti con la puntata. Qui Alfonso ha aggiunto: “Vostra sorella ha esagerato e sta esagerando. Io sono senza parole”.





Poco dopo Lulù è uscita dal bagno e ha cambiato tono quando è arrivata nella Love Boat: “A me dispiace, noi non eravamo contente di essere divise. Io senza le mie sorelle non posso stare. Appena ci hanno diviso ci hanno subito nominate. Io non posso stare senza le mie sorelle. Io me ne dovrei andare e non hanno mai parlato di noi”.

A fine puntata, Alfonso ha letto un comunicato del GF Vip sulla princess: “Dopo aver visionato le immagini di poco fa, è evidente come Lulù abbia pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti saresti in nomination d’ufficio, ma sei già stata nominata dai tuoi compagni. Deciderà il pubblico. ”