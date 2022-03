“Ridicoli!”. Lulù, la frase su Signorini e Fabrizio Corona: censura immediata e scoppia il caso

Nel corso della 45esima puntata del GF Vip 6, Alessandro Basciano ha scoperto la storia tra Sophie Codegoni e Fabrizio Corona. Alfonso Signorini l’aveva anticipata qualche ora prima di collegarsi con i vipponi, poi ha chiamato la coppia nella Mistery per parlare dell’intervista rilasciata dall’ex fotografo dei vip.

“La nostra storia è imparagonabile – ha detto Fabrizio Corona – Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei”.

Lulù Selassiè, censura al GF Vip dopo la frase: “Corona amico di Signorini”

“Sophie è una ragazza sicura, sveglia e aperta, che ha già una forte indipendenza economica e ha fatto diverse esperienze. Alessandro Basciano non deve ostacolarla. – ha detto ancora Fabrizio Corona durante l’intervista – Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto lui, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui”.





Ad Alfonso Signorini, il pubblico del GF Vip e anche ad Alessandro Basciano, suo attuale fidanzato, Sophie Codegoni ha detto di essere ancora molto legata a lui ma di non essere in alcun modo innamorata e ovviamente a fine puntata l’argomento è stato trattato dai concorrenti rimasti ancora nella casa del GF Vip.

Gli attenti telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno notato che durante la chiacchierata tra alcuni vipponi, Lulù Selassiè è stata censurata dalla regia del GF Vip appena ha pronunciato la frase: “Che poi Fabrizio Corona è amico di Alfonso Signorini”. In quel preciso istante il microfono della principessa è stato spento e i telespettatori non hanno potuto ascoltare il suo discorso. Come sempre gli utenti si sono scagliati contro l’ennesima censura degli autori.