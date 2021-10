Lulù Selassié è una delle grandi protagoniste di questo GF Vip 6. Più delle sue sorelle Jessica e Clarissa, per ora. Nella Casa si è ben presto avvicinata a Manuel Bortuzzo e ha subito dato l’idea di essere molto più coinvolta di lui. E per questo motivo la principessa è stata spesso oggetto di critiche da parte dei social ma anche nella Casa per il suo comportamento giudicato troppo possessivo nei confronti del nuotatore. Addirittura, nelle ultime ore, anche le sue sorelle Jessica e Clarissa si sono confrontate sul suo atteggiamento.

“Non mi piace come si comporta. Non stasera, ma in generale“, ha detto Jessica. “Allora dopo faremo una conversazione tra noi tre sorelle e basta – ha risposto Clarissa – Troveremo un modo per trovare una soluzione pacifica. Tu infatti balla con me, non ballare con Lulù. Sì, sì, non ballare con Lulù. Balla con me e Lulù lasciamo che balli con Manuel. Andiamo fuori io e te, ci parliamo dopo con nostra sorella”. Ricordiamo che le tre giocano come concorrente unico, dunque la maggiore e la più piccola potrebbero temere una nomination per colpa di Lulù Selassié.

Lulù Selassié, perché ha sempre una borsa al GF Vip 6

Nei giorni scorsi, per dire, Lulù Selassié ha fatto diverse scenate di gelosia nella Casa e dopo l’ultima diretta è stata accusata di aver escogitato un “piano” per dormire a tutti i costi con Manuel che invece voleva dividere il letto con l’amico Aldo Montano. Insomma, la principessa Lulù Selassié è una delle vippone più chiacchierate di questo GF Vip 6.





Anche il suo look eccentrico non passa mai inosservato. Ha per esempio colpito il fatto che si disegni delle lentiggini sul volto. Solitamente per le dirette, guardando con attenzione i suoi primi piani, i telespettatori si sono accorti di lentiggini sempre diverse su naso e guance. Ma si è capito ormai che Lulù Selassié adora il make up marcato. Ora un’altra curiosità.

lulu che si trucca mentre davide parla e poi parla di educazione. Io il pennello glielo avrei ficcato in culo #gfvip pic.twitter.com/CVWJ3mRw2F October 3, 2021

#gfvip Davide prova a parlare con lulú,lei si spruzza il profumo.

Questa ragazza è davvero senza rispetto ed educazione verso gli altri. pic.twitter.com/H5hFAjzCsZ October 3, 2021

In queste prime settimane di GF Vip 6 un altro dettaglio ha incuriosito il pubblico: perché Lulù Selassié ha spesso con sé una borsa? C’è scritto sopra “Lulù farfallina” e la gieffina la trasporta in ogni angolo della Casa: cosa c’è dentro? Come riporta il sito Blogtivvu, al suo interno ci sono i trucchi e il profumo che si spruzza addosso costantemente. Lo ha fatto anche mentre cercava di chiarire con Davide Silvestri, che è rimasto quasi attonito davanti quel gesto. Mistero della borsa svelato.