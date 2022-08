“Ora posso dirlo”. Luigi Strangis, novità top: non solo musica per il vincitore di Amici 21

Luigi Strangis, esordio al cinema. La vittoria nell’ultima edizione di Amici ha sicuramente ha aperto le porte del mondo dello spettacolo al cantante. Non solo la musica nel suo futuro prossimo. Subito dopo la vittoria il giovane aveva detto: “È davvero difficile descrivere quello che sto provando. Lentamente sto realizzando tutto quello che è successo e sono ancora molto emozionato. È stata una soddisfazione immensa, ho sentito affetto, calore e spero di ripagare tutto questo con la mia musica”.

“Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto – le parole di Luigi Strangis – La vittoria non è mia ma di tutti noi. C’è ancora molta strada da fare ma sono contento di farla insieme a voi”. Intanto prosegue il suo tour in giro per l’Italia, grande attesa per la tappa a Lamezia Terme del 25 agosto. Ai primi di giugno, invece, è uscito il suo primo ep che s’intitola “Strangis” (“Ho scelto il mio cognome per onorare la mia famiglia”) e contiene 7 tracce.





Luigi Strangis debutta al cinema: ecco in che ruolo

Secondo il sito Lametino.it Luigi Strangis darà la sua voce al protagonista del film “Il talento di Mr Crocodile”. La pellicola è in uscita in tutte le sale cinematografiche il prossimo 27 ottobre. Per lui si tratterà di un’esperienza nuova e stimolante: “Luigi, infatti, doppierà il protagonista del film in uscita il prossimo 27 ottobre – leggiamo – prodotto da Sony Pictures e Warner Bros e che ha per personaggio principale Lyle, un coccodrillo canterino che in Italia avrà per l’appunto la voce del vincitore di Amici”.

Ovviamente il primo amore di Luigi Strangis resta la musica. Cresce intanto il successo del primo disco col singolo “Tienimi stanotte”, disco d’oro con le 50mila copie vendute a pochi giorni dal concerto che si terrà a Lamezia Terme nello stadio D’Ippolito.

Dopo la scelta della casa discografica e qualche dubbio Luigi Strangis aveva chiarito: “Quando ho avuto le proposte, diciamo che io ero stra contento di poter continuare un percorso con la mia famiglia. Dopo otto mesi io non so come chiamare in altro modo se non famiglia. So che posso fare quello che mi piace ed essere consigliato senza problemi e so che posso andare avanti anche con loro. Io fondamentalmente a lavorare insieme a loro sto bene. Quindi non mi andava di cambiare anche se comunque ho apprezzato tanto anche le altre proposte”.

