L’edizione numero 21 di Amici si è conclusa due settimane fa con il successo di Luigi Strangis. È lui il successore di Giulia Stabile: Luigi ha prevalso nella sfida tra i due superfinalisti. Nel finale si sono infatti sfidati Luigi, in quanto vincitore del circuito del canto, e Michele, vincitore del circuito del ballo, al quale è andato comunque il premio di vincitore di categoria di 50 euro in gettoni d’oro.

Per arrivare ad alzare il trofeo i due superfinalisti hanno affrontato due tornei paralleli: prima quello di canto e poi quello di danza. Il primo ad uscire nella sfida tra i 4 cantanti finalisti è stato Albe, poi è stata la volta di Sissi. Tra i due favoriti della vigilia, Luigi Strangis e Alex, l’ha spuntata infine il primo che si è aggiudicato la vittoria nella categoria canto. Michele, invece, ha vinto la sfida dei ballerini contro Serena si è aggiudicato anche l’invito di Roberto Bolle al final show del festival On Dance di Milano, mentre Serena si è aggiudicata una borsa di studio di un anno alla Ailey School di New York.





Luigi Strangis Amici prima foto social insieme ad Alex

Tra le dinamiche che hanno maggiormente appassionato il pubblico c’è sicuramente il rapporto di amicizia che hanno stretto ad Amici 21 il vincitore Luigi Strangis e Alex. I due cantanti, infatti, hanno firmato un contratto con la 21CO, la casa discografica legata la programma di Maria De Filippi e fondata da Giordana Angi e Briga. E il 3 giugno usciranno i loro album.

Il pubblico ha sempre seguito da vicino le loro vicende anche quando tra Luigi Strangis e Alex c’erano state delle incomprensioni. I due si erano allontanati soprattutto per colpa delle continue sfide tra loro scelte dai professori. Poi è stata Maria De Filippi a metterli a confronto per la gioia dei fan che hanno chiesto più volte che facessero pace, che si chiarissero e riavvicinassero. Alla fine Luigi Strangis e Alex hanno parlato e si sono detti reciprocamente quello che apprezzavano l’uno dell’altro e cosa vorrebbero l’uno dell’altro. Hanno anche detto, con molto sorriso e ironia, i difetti reciproci.

E a testimonianza che Luigi Strangis e Alex vanno d’accordo c’è la prima foto che hanno pubblicato sui social: un selfie pubblicato da Alex Wyse su Twitter che ha fatto letteralmente impazzire i fan di gioia. Solo una foto, nemmeno una didascalia, ma quanto basta per far capire che tra loro due i dissapori sono acqua passata. Si tratta del primo scatto insieme che mostrano pubblicamente ai fan dopo la fine del programma anche perché entrambi poco propensi a pubblicare contenuti social (specialmente l’ex allievo di Lorella Cuccarini). E quindi il selfie vale tantissimo. Ovviamente non si è trattato del primo incontro tra due dopo Amici: infatti sono stati ospiti lo stesso giorno a Verissimo. E hanno anche parlato insieme davanti a Silvia Toffanin. Non avevamo però mai pubblicato niente che li vedeva insieme dopo l’esperienza nella scuola.

