“L’ho scoperto a 16 anni”. Amici, la malattia di Luigi: il racconto in lacrime che stringe il cuore

Luigi Strangis è uno degli allievi di Amici che si sta facendo notare. Nei primi mesi di questa avventura ha stretto un forte legame d’amicizia con Alex. I due si sono supportati nei momenti difficili, hanno gioito in quelli felici e hanno condiviso ogni singolo attimo. Tra i momenti più indelebili c’è l’esibizione di Luigi sul tetto di Amici, dopo aver vinto una gara. E lì, chiamato a scegliere un solo compagno da portare con sé, Luigi aveva scelto Alex.

Da qualche tempo le cose tra loro due non vanno più bene tanto che di recente c’è stata una pesante discussione. Essendo Luigi un tipo molto chiuso Maria De Filippi oggi si è collegata con lui in casetta per sapere di questa situazione. Luigi ha spiegato cosa sta accadendo: “C’è stato un distacco ma non lo sto vivendo male, sto andando avanti. Noto che rimarca sempre determinate cose, fa delle frecciatine”.





Inoltre Luigi ha anche raccontato di non voler reagire alle provocazioni di Alex in quanto non vuole farsi coinvolgere dalle emozioni che inciderebbero negativamente sulla glicemia: “Se io mi faccio prendere dall’adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso devo stare relax, l’adrenalina non fa fare effetto all’insulina. Anche se sono seduto, c’è tensione”. Infatti Luigi ha raccontato a Maria De Filippi di avere il diabete e lo ha scoperto quando aveva 16 anni.

“Mi è venuto il diabete, sono stato sei mesi senza ed è stato pesante, il medico non me lo diceva che era quello, diceva che era lo sviluppo – dice Luigi Strangis -. Da quel momento controllo il corpo, le emozioni, cerco di stare tranquillo. Penso che non ci sia nulla di così devastante nella vita, per lasciarmi andare penso che ci sia di peggio. Non funziona sempre. A me non pesa il diabete, devo controllarmi punto, a modo mio magari ma cerco di stare sempre rilassato. Ho l’ansia di andare dal medico, ho paura che mi dicano delle cose. E poi ci sono dei livelli in cui so che posso stare e altri in cui non so di essere a rischio svenimento. Ma a furia di andare avanti impari a conoscere il tuo corpo. Se stai in ipoglicemia senti sulle mani qualcosa che non va… un leggero tremolio”.

Maria De Filippi ha provato a rincuorarlo rivelando un aneddoto: “Mi è capitato una volta una cosa simile. E sono scappata. Ero seduta ed ho pensato che stavo per svenire. Avevo la sensazione che poteva accadere e sono andata nel panico. Ho detto a Luca Zanforlin di andare avanti al posto mio, mi sono fatta misurare la pressione e sono rientrata. Non so cosa è stato all’epoca, ma per un anno me lo sono trascinato. Se mi accadesse tutti i giorni non sarebbe facile”.

