“O così o te ne vai”. Amici 21, Rudy Zerbi avverte l’allievo: momento delicato al talent

Poco più di 24 ore alla nuova puntata di Amici 21 e nella scuola la tensione sale. Le voci sull’esclusione di Carola hanno sollevato un polverone. Così mentre arriva la notizia che Rudy Zerbi ha deciso di lanciare un guanto di sfida a Albe e LDA sul brano La Donna Cannone di Francesco De Gregori. Un brano che ha accontentato entrambi i cantanti ma che non è bastato a placare le polemiche nate dopo le critiche feroci di Rudy Zerbi. Rudy che solo qualche giorno fa aveva confessato la ragione di perché sia lui che la maestra Celentano siano tanto rigidi con gli allievi.



“Una questione di rispetto nei loro confronti”, spiegavano. Rispetto che pretende anche dagli allievi di Amici 21. Poche ore fa ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto parlando con LDA e Albe e attaccando quest’ultimo. “È bello quando la musica ci trasmette gioia e positività, quando ci fa sorridere e divertire. Ma la musica non è solo cazzeggio, ma profondità, impegno e voglia di trasmettere un messaggio importante”.





Amici 21, Rudy Zerbi critica Albe



“Secondo me è importante che un giovane cantautore sappia affrontare anche uno stile interpretativo – ha spiegato l’insegnante di Amici 21. – Sia in grado di approcciarsi anche a testi e tematiche impegnate. LDA nel corso di questi mesi ha dimostrato di saper essere leggero e profondo, divertente e impegnato. Albe, al contrario, ha sempre mostrato un solo volto: il ragazzetto scanzonato che prende tutto con leggerezza eccessiva”.



Quindi, davanti ai due allievi di Amici 21 ha detto: “Ecco perché ho deciso di lanciare un guanto di sfida sulla canzone impegnata tra LDA e Albe. I due cantanti dovranno preparare un brano pieno di significato basato su un testo importante e che richiede una spiccata capacità interpretativa. Albe riuscirà a evitare il solito cazzeggio e a dimostrare una maturità che, a mio avviso, non ha?”.



Albe non rimasto in silenzio ed ha risposto a tono all’insegnante di Amici 21 “Signora canzone questa! Mi dispiace che non abbia visto la parte seria di me, che in realtà esiste. Non mi considero leggero, anzi penso che la leggerezza al giorno d’oggi sia fondamentale. Mi piace essere considerato leggero. Non deve confondersi con superficialità e cazzeggio. Mi dà fastidio che abbia detto che ca**eggio sul palco e che non ho maturità. Gli farò cambiare idea, mi dispiace un sacco”.

“Vergognatevi”. Amici 21, Rudy Zerbi si è accorto di tutto e spara a zero contro i 2 allievi