Anche un momento gossip all’Isola dei Famosi 2024 di Vladimir Luxuria. Tra discussioni, come quella di Pietro contro la produzione, prima eliminazione (è uscita Luce Caponegro, ndr), assenze per motivi di salute, infortuni e rientri come quello di Greta Zuccarello a tarda serata sono arrivate anche le consuete nomination. E non si è fatta attendere anche qualche botta e risposta in settimana e in diretta così come un confronto tra Matilde Brandi e Sonia Bruganelli.

La prima è una naufraga di questa edizione, la seconda opinionista insieme a Dario Maltese. Che nel corso della terza puntata, quella andata in onda lunedì 15 aprile, non ha lesinato frecciatine alla showgirl già concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ma il clou si è raggiunto durante le nomination, come si diceva.

Isola, Matilde Brandi punge Sonia Bruganelli

Arrivata in zona nomination per fare il nome del naufrago che avrebbe voluto mandare al televoto, Matilde Brandi non è solo caduta, ma ha anche avuto modo di parlare a tu per tu con la ex moglie di Paolo Bonolis. E ci ha tenuto a fare un appunto su Joe Bastianich, spiegando come in realtà tra loro ci sia stato un dialogo mentre svolgevano le attività per la realizzazione del camino.

“Un po’ d’interesse ce l’ha avuto”, ha detto Matilde Brandi per poi servire una battuta a Sonia Bruganelli: “E aggiunto, non per polemica, ma è una cosa carina. Vi vedrei bene insieme”. “A chi?”, la reazione dell’opinionista che è stata poi imbeccata dal collega giornalista.

Dario Maltese le ha fatto notare che il riferimento era per lei e Joe Bastianich e quel punto Sonia ha risposto alla naufraga pan per focaccia, con un’altra battuta: “Non è abbastanza ricco, Matilde. Non ci faccio niente con Joe”. A smorzare la cosa è arrivata la conduttrice: “Ma è un’agenzia matrimoniale quest’Isola?”.