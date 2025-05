Diventare mamma trasforma radicalmente la vita, e Manuela Arcuri ne è un esempio autentico. L’attrice, infatti, ha scelto di mettere in pausa la carriera per dedicarsi completamente al figlio Mattia, oggi undicenne. I due sono apparsi per la prima volta insieme in televisione durante la puntata del 2 maggio 2025 di La volta buona, ospiti emozionati sul divano arancione accanto a Youma e al suo bambino.

Il tema della puntata era “Essere mamme”, un argomento che Manuela ha abbracciato con grande partecipazione. Con gli occhi pieni di fierezza, ha ascoltato Mattia rispondere alle domande di Caterina Balivo, mentre ricordava i primi anni da mamma. Il desiderio di costruire una famiglia, di vivere una storia d’amore duratura e un matrimonio solido si è realizzato accanto a Giovanni, con il quale ha coronato i suoi sogni più grandi.

Manuela Arcuri racconta il cambiamento dovuto al figlio: “Ti stravolgono la vita”

L’attrice ha raccontato anche del legame speciale tra Mattia e la nonna materna, che vive a Latina e avrebbe voluto il nipotino sempre accanto a sé. Il bambino ama trascorrere il tempo lì, dove la madre ha scelto di crescerlo con dedizione e amore, sacrificando per anni la sua carriera. “Quando arriva un figlio tutto cambia completamente – le parole di Manuela Arcuri – ti stravolgono la vita proprio a livello di priorità. Lui diventa la tua prima unica priorità assoluta e io ho lasciato anche il lavoro per tanti anni per dedicarmi a Mattia quindi io l’ho vissuto appieno questo cambiamento e questo stravolgimento di vita quotidiana”.

Oggi Mattia è cresciuto, anche se gli 11 anni ufficiali devono ancora arrivare. Insieme, madre e figlio hanno sfogliato l’album dei ricordi tra le immagini trasmesse durante il programma, raccontando anche di un tenero rituale: un gioco tutto loro, un mondo immaginario che condividono sin da quando il piccolo era molto piccolo. Una tradizione che ha reso ancora più speciale il loro rapporto e che li vede protagonisti di avventure fantastiche.

E sul “Sono nato pronto” di Mattia, il figlio di Manuela Arcuri… Ciaone a tutti! 😆 #LVB https://t.co/mHZNiFSY7k — La Volta Buona (@voltabuonarai) May 2, 2025

Ancora una volta, Manuela Arcuri ha mostrato tutto il suo orgoglio per la famiglia che ha costruito e per il figlio che le ha regalato una nuova visione della vita, rendendola più piena e luminosa. Durante la puntata sono intervenute anche Carmen Russo e la figlia Maria, un altro tenero duo madre-figlia. Maria, seguita fin da neonata dal pubblico televisivo, ha condiviso momenti dolcissimi accanto alla mamma, confermando il forte legame che le unisce.

