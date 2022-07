Manuela Arcuri si è sposata: il matrimonio al castello di Bracciano

Manuela Arcuri matrimonio, finalmente è arrivato il giorno del sì. Venerdì 22 luglio 2022 l’attrice di Latina è convolata a nozze con il suo compagno storico e papà del piccolo Mattia, Giovanni Di Gianfrancesco. In realtà questo è il loro secondo matrimonio: si erano già sposati nel 2013 a Las Vegas in gran segreto ma hanno deciso di diventare marito e moglie anche in Italia.

Pochi mesi, fa, infatti, è arrivata la proposta di matrimonio e non poteva essere più romantica. Come svelato dalla stessa Manuela Arcuri al settimanale Chi, infatti, il compagno l’ha portata a vedere un terreno dove costruire un ipotetico castello. Poi, a un certo punto, è passato un aereo con la scritta “Manu, vuoi sposarmi?”.





Manuela Arcuri matrimonio: il sì da favola sul lago di Bracciano

Un’emozione fortissima per l’attrice di tante fiction Mediaset, che prima di conoscere l’uomo della sua vita ha avuto storie con personaggi del mondo dello sport come lo schermidore Aldo Montano e il calciatore Francesco Coco. Il suo Giovanni Di Gianfrancesco, invece, non è un vip ma un imprenditore.

Stanno insieme da oltre 10 anni e venerdì si sono giurati amore eterno sul lago di Bracciano, nello stesso castello dove si sono sposati Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e Tom Cruise e Katie Holmes. Castello Odescalchi ha rapito Manuela Arcuri che l’ha subito scelto come location per coronare la sua favola d’amore. Ha indossato due abiti da sposa, uno lungo, tradizionale e uno più sensuale con trasparenze sulle gambe e sul décolleté.

Come testimoni di nozze al suo matrimonio Manuela Arcuri, ha voluto il produttore Alberto Tarallo e Giovanni Malagò, presidente del Coni. Presenti molti vip tra cui Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista UeD Gianluca De Matteis. Agli invitati è stato chiesto di non fare foto o video per rispettare l’esclusiva che gli sposi hanno concesso a una nota rivista ma Pipol Tv ha svelato in anteprima due immagini del loro giorno speciale e si intravede un abito stupendo, da vera principessa. Auguri!

