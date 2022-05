Manuela Arcuri, fiori d’arancio in arrivo. La notizia corre veloce nel web tra i fan che non aspettavano altro se non di vedere la diva della televisione italiana coronare il sogno di una vita intera. Nozze in vista dopo tanta attesa, ed è l’attrice in persona a rivelare ogni dettaglio del lieto evento.

Manuela Arcuri ormai prossima a festeggiare il lieto evento in abito da sposa e al cospetto degli invitati proprio nella stessa location scelta da altri Vip. Stiamo parlando del castello scelto da Tom Cruise e Katie Holmes così come Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.





“Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine” ha confidato Manuela Arcuri al settimanale Chi. Nozze tanto attese che non potevano che essere onorate al meglio: “Non c’è stato alcun principe azzurro ad aiutarmi ma sono stata fortuna: ho ottenuto quello che volevo e sono felice”.

Il fortunato? Ovviamente Giovanni Di Gianfrancesco. Con queste parole Manuela Arcuri si è rriferita al futuro marito: “Tra noi c’è grande fiducia, siamo nati come amici e c’è sempre quella complicità che ci porta a divertirci, a fare tante cose belle insieme. E poi ci lasciamo spazio: se vuole uscire con gli amici è libero, così come lo sono io”.

Dettagli sulle nozze? Manuela Arcuri ha rivelato anche la data. La cerimonia avrà luogo il 22 luglio e lei sarà decisamente splendida: “Il vestito che indosserò in chiesa sarà tradizionale, bianco, poi farò cambio. Sono entrambi abiti importanti, preziosi, il primo è scollato davanti e lungo, con la coda, il secondo sarà lungo ma con trasparenze più sexy nelle gambe e nella scollatura”.

