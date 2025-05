“Arriva lui”. Isola dei Famosi, colpo di scena dell’ultim’ora: Veronica Gentili chiama l’ex Grande Fratello

A poche ore dall’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 si ritrova al centro dell’attenzione per una serie di indiscrezioni che stanno letteralmente infiammando il pubblico. La trasmissione, quest’anno guidata da Veronica Gentili, sembra infatti dover fare i conti non solo con l’eccitazione per la partenza imminente, ma anche con tensioni dietro le quinte e sorprese dell’ultimo minuto. Tra queste, una voce in particolare ha preso piede nelle ultime ore, alimentando la curiosità degli appassionati del genere.

A diffondere la notizia è stata ancora una volta Deianira Marzano, nota per i suoi scoop sul mondo della televisione e dei reality. L’esperta di gossip ha svelato che potrebbe esserci un’aggiunta dell’ultim’ora al cast ufficiale del programma. Un colpo di scena che, se confermato, avrebbe del clamoroso: pare infatti che un ex concorrente del Grande Fratello sia pronto a partire in extremis per raggiungere l’Honduras e unirsi ai naufraghi già annunciati. Il suo nome, almeno per ora, resta avvolto nel mistero.

“Lite furiosa”. Isola dei Famosi 2025, è già caos tra i naufraghi: “Minaccia di abbandonare”







Isola dei Famosi, nel cast anche un ex Grande Fratello

“NOTIZIA CLAMOROSA: PARE CHE UN EX DEL GF POTREBBE PARTIRE ALL’ULTIMO MOMENTO PER L’ISOLA DEI FAMOSI“, ha scritto Marzano, aggiungendo che le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e che l’identità dell’ex gieffino rimane al momento top secret. L’unico dettaglio rivelato è che si tratterebbe di un uomo, il che ha subito acceso i riflettori su numerosi ex protagonisti della Casa più spiata d’Italia. I fan, da parte loro, hanno già iniziato a formulare ipotesi sui social, cercando di indovinare chi possa essere il misterioso concorrente.

Nel frattempo, proprio nei corridoi e dietro le quinte della produzione, si sarebbe verificato un episodio che ha ulteriormente alimentato i sospetti. Una presunta lite nel backstage de L’Isola dei Famosi è stata segnalata da più fonti, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, l’episodio sembra essersi verificato proprio in concomitanza con la voce sull’arrivo del nuovo naufrago, facendo pensare a una possibile connessione tra le due vicende.

La curiosità è ormai alle stelle, e non resta che attendere le prossime ore per capire se la produzione deciderà di ufficializzare questa mossa dell’ultimo secondo. Intanto, tra conferme mancanti e sospetti sempre più accesi, il reality ha già ottenuto il suo primo successo: tenere tutti col fiato sospeso, prima ancora che i naufraghi mettano piede sull’isola.