C’è anche Luciano Punzo nella Casa del GF Vip 7. Ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzato di Manuela Carriera, conosciuta proprio all’Is Morus Relais, è stato uno degli ultimi concorrenti a essere entrato come concorrente nel reality di Alfonso Signorini.

E ha detto di essere “attualmente single ma innamorato di una sola donna per tutta la vita che mi chiama papà”. Ma non per Stefano Sirena, ex di Manuela Carriero con cui aveva partecipato a Temptation: “Questo entra dichiarandosi single, ovviamente cosa non vera, stanno fingendo, stanno insieme – racconta in una story su Instagram – Si sono messi d’accordo […] È entrato dicendo che è single ed ora finisce che le farà la proposta di matrimonio in televisione”.

Leggi anche: “Lo avete sentito?”. GF Vip 7, Luciano Punzo se lo è fatto scappare: incastrato da un video





Luciano Punzo, mega gaffe al GF Vip 7

Anche il pubblico GF Vip 7 ha iniziato manifestare dei dubbi sullo stato sentimentale di Luciano Punzo, ma in attesa di avere maggiore chiarezza si sarà sbellicato dalle risate per la gaffe in cui è incappato nelle ultime ore. Di certo ha divertito da morire Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, che non credevano alle loro orecchie.

Tutto è nato per un aereo passato sopra la Casa. Lo striscione rimandava ai “GinTonic”, il nome scelto dai fan di Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, ma Luciano si è subito convinto che fosse per lui: “Questi sono gli amici miei. Io sono Gintonic tutta la vita. Hashtag GinTonic, io li amo tantissimo”, ha detto saltellando in giardino di fronte ed esultando davanti ai coinquilini.

“Ma l’avete visto Luciano, scusate? Hashtag Gintonic, vi amo tantissimo! Vedete, sta ringraziando per l’aereo”, ha detto incredulo Donnamaria. Poco dopo Tavassi ha spiegato a Luciano Punzo l’etimologia di GinTonic: “Gin sta per Ginevra, Tonis è Antonino. Adesso puoi andare a sotterrarti”. A quel punto il vippone, divertito, ha realizzato di aver commesso una gaffe e si è anche coperto la testa con un plaid per l’imbarazzo.