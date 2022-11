Luciano Punzo, bugia al Grande Fratello Vip. Fin dal suo ingresso nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini l’ex Temptation Island ha fatto discutere. Soprattutto i dubbi dei telespettatori si sono concentrati sulla sua situazione sentimentale. Come molti ricorderanno l’ex tentatore ha avuto una storia importante con Manuela Carriero. Quest’ultima era entrata a Temptation con l’allora fidanzato Stefano Sirena, ma ha lasciato il gioco insieme a Luciano.

I due hanno vissuto una relazione sotto la luce dei riflettori, sempre insieme con foto e video postati sui social. Poi però è arrivata la rottura con Luciano Punzo che ha confessato di vivere un momento particolare a “sia livello familiare e che a livello personale”. E Manuela Carriero ha parlato di “problema serio”. Sulla vicenda è intervenuto, però, l’ex Stefano Sirena. Non basta, per il gieffino le cose si stanno mettendo male: ora c’è un video che lo incastra.

Leggi anche: “Se ne sono accorti”. Luciano Punzo arriva al GF Vip ma qualcosa (di grosso) non torna





Luciano Punzo, bugie al GF Vip: un video lo incastra

Luciano Punzo appena entrato al GF Vip aveva detto di essere: “Attualmente single ma innamorato di una sola donna per tutta la vita che mi chiama papà”. Ora, però, spunta un video che lo smaschera. Intanto nelle ultime ore Stefano Sirena, ex di Manuela Carriero, è intervenuto sulla questione: “Questo entra dichiarandosi single, ovviamente cosa non vera, stanno fingendo, stanno insieme – racconta in una story su Instagram – Si sono messi d’accordo […] È entrato dicendo che è single ed ora finisce che le farà la proposta di matrimonio in televisione”.

Parlando con Nikita Pelizon di bambini Luciano Punzo si è tradito. Prima su sua figlia dice: “Dipende dal carattere, mia figlia è tosta…”. Poi arriva la frase incriminata: “C’è il figlio del fratello della mia ragazza, quello, uaglio’, dove lo metti là lo trovi, cioè non fa casino, gioca per fatti suoi, non urla, mangia tutto…”. Ma come il figlio del fratello della mia ragazza?! Ma non era single?

Luciano: “C’è il figlio del fratello della MIA RAGAZZA” 🙄 Ma Luciano, non era entrato single ??? #GFvip pic.twitter.com/iv5UaLsrDX — 𝓓𝓪𝓷𝓲𝓮𝓵𝓪 (@danicla85) November 13, 2022

Naturalmente subito gli spettatori hanno commentato il video. C’è chi non crede più al fatto che Luciano Punzo sia single: “Mai mollati quei due”. E un altro: “Le bugie hanno le gambe corte”. E ancora: “Pinocchio”. Nel frattempo c’è chi fa notare come nelle stesse ore Manuela Carriero afferma che loro due hanno preso strade diverse? Già in passato Luciano e Manuela erano stati accusati di inventare finte crisi solo per far parlare di sé. E adesso questo ‘lapsus’, insomma, come stanno le cose?

“Finalmente posso dirlo”. Manuela e Luciano di Temptation, la bellissima notizia dopo la crisi