“Se ne sono accorti”. Luciano Punzo arriva al GF Vip ma qualcosa (di grosso) non torna

GF Vip, Luciano Punzo e Manuela Carriero, è mistero. Il modello partenopeo, ex mister Italia, è appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Insieme con lui anche Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Sarah Altobello, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. E naturalmente già si stanno creando le prime dinamiche con gli altri. Oriana, ad esempio, ha già fatto innervosire parecchio Antonella Fiordelisi, mentre tra Sarah e Patrizia Rossetti c’è la figura di un uomo che è nel presente della prima e nel passato della seconda.

Tornando a Luciano Punzo in tanti lo ricorderanno tra i protagonisti di Temptation Island. Proprio nel corso del reality conobbe Manuela Carriero, all’epoca fidanzata di Stefano Sirena. Luciano era un tentatore e con Manuela scoccò la scintilla. I due si sono messi insieme e fino a poco tempo fa, tra alti e bassi, la storia d’amore è andata avanti. Oggi, però, l’ex Temptation Island si dichiara single e, anzi, non nasconde di voler trovare l’amore proprio nella Casa del GF Vip.

Cosa è successo tra Luciano Punzo e Manuela Carriero

Tra Manuela Carriero e Luciano Punzo si è iniziato a parlare di crisi a maggio scorso. Entrambi hanno confermato. Luciano in una serie di Instagram Story ha fatto sapere: “Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere, né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade. Io non me la sto passando in maniera molto bella. È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare che a livello sentimentale”. Anche Manuela aveva parlato di un “problema serio”.

Tuttavia i due ci hanno riprovato e l’estate scorsa sono tornati insieme. Con una serie di post sui social si sono mostrati felici e innamorati. Un fatto che ha confermato le supposizioni di chi credeva che la loro crisi fosse inventata esclusivamente per far parlare di loro. Anche l’ex di Manuela Carriero, Stefano Sirena, è intervenuto sostenendo che i due hanno preso in giro il pubblico. E oggi qual’è la situazione?

Beh, come detto, Luciano Punzo ha dichiarato di essere single. La cosa strana è che dall’estate del ritrovato amore non si è saputo più nulla della loro relazione. Neppure i diretti interessati hanno fatto sapere niente. Probabilmente sarà lo stesso Luciano Punzo a dare dei chiarimenti adesso che si trova nella Casa. A meno che non si tratti… di una finta separazione!

