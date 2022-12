“Adesso posso dirlo”. Luca Salatino, addio al GF Vip 7 e solo ora fuori la verità sul suo passato

Luca Salatino si ritira dal GF Vip. Esperienza televisiva conclusa per lo chef romano ed ex volto di Uomini e Donne. Un ritiro prevedibile in fondo, alla luce della profonda nostalgia che Luca ha avvertito in merito alla distanza dalla fidanzata Soraia. E la decisione arriva proprio nei giorni di festa, quando a bussare alla porta del suo cuore sono ancora i ricordi del passato che ha rivelato lui stesso.

La rivelazione di Luca Salatino dopo l’addio al GF Vip 7. Poco dopo aver preso la decisione di salutare i compagni di avventura per aprire la porta rossa e lasciare il gioco definitivamente, Luca Salatino ha concesso qualche rivelazione intervistato al settimanale Chi di Alfonso Signorini. Le festività natalizie per l’ex gieffino rappresentano un momento significativo che affonda nei ricordi del suo passato.

Leggi anche: “Ora devo farlo”. GF Vip 7: Luca Salatino, cosa è successo dopo l’uscita sofferta





La rivelazione di Luca Salatino dopo l’addio al GF Vip 7

“In famiglia siamo 60 cugini e ci trovavamo a casa di nonna al Laurentino per i giochi tipici del periodo”, rivela Luca Salatino ormai lontano alle telecamere del GF Vip7 7. “Ringrazio la mia famiglia, la donna della mia vita che mi è sempre stata accanto. Ho bisogno di un po’ di riposo e torneremo più forti di prima. Vi abbraccio tutti”, sono state le parole a caldo dette alla luce della decisione presa di lasciare il gioco e tornare tra le braccia dei propri cari. (“So cosa ha fatto”. Luca Salatino, rivelazione bomba dopo l’addio al GF Vip 7).

La decisione di Luca Salatino di abbandonare definitivamente la casa del GF Vip 7,è stata annunciata nel corso della puntata di lunedì 26 dicembre. Un modo per riunirsi dunque ai grandi affetti e trascorrere insieme a loro un momento dell’anno che da sempre è stato significativo nella sua vita e brindare all’imminente arrivo del 2023 insieme alla sua Soraia.

“È un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più essere me stesso, a mettercela tutta”, aveva detto in diretta Luca per poi arrivare alla conclusione di un percorso comunque importante che lo ha messo a dura prova e dove ha potuto dare il meglio di se stesso.