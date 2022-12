Luca Salatino e Matteo Ranieri, clamorosa rivelazione sulle fine della loro amicizia: a lanciare la bomba è Deianira Marzano. Luca ha da poco lasciato il GF Vip 7: “È un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più essere me stesso, a mettercela tutta”, aveva detto in diretta. Dopo qualche giorni di silenzio era tornato a parlare.



“Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. Per me è stato un percorso intenso e pieno di emozioni. Fate sempre ciò che vi dice il cuore e che vi fa stare bene… Ringrazio la mia famiglia e la donna della mia vita che mi è sempre stata accanto. Ho bisogno di un po’ di riposo e torneremo più forti di prima… Vi abbraccio tutti!”. Sono state queste le sue ultime parole ma è sicuro che presto altre ce ne saranno.

Luca Salatino e Matteo Ranieri, rivelazione sulle fine dell’ amicizia



Le frasi di Deianira Marzano sulla fine dell’amicizia con Matteo faranno discutere. “Conosco bene la vicenda. Matteo era opprimente, gli faceva mancare l’aria, lo voleva gestire, era capriccioso geloso della loro amicizia, addirittura criticava Soraia e metteva voce su tutto, tanto che Luca lo ha dovuto allontanare, menomale non si è mai fatto influenzare”, ha spiegato l’esperta di gossip.



Questo non è l’unico utente sui social che ha scelto di parlare con Deianira sul rapporto tra Matteo e Luca Salatino dopo UeD. “Luca è così, basta una cavolata e ti toglie il saluto. Anche a me per un niente bloccata su WhatsApp e tolto il segui su Instagram. Ci siamo allenati insieme per tanto. Poi è uno talmente esagerato che ha tolto molte conoscenti donne perché si è fidanzato. Se con queste non c’è stato nulla prima perché dovrebbero provarci ora che è fidanzato?”.



E non poteva mancare il commento di Amedeo Vanza. “Matteo avrebbe scritto a Luca ma pare non abbia ancora ricevuto risposta!! Matte’ se vai dal ristorante che sta per aprire lo trovi sicuramente li.. è indaffarato in questo momento!”