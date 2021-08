Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. La loro storia è durata 4 anni tra tanti alti e pochi bassi. Usciti insieme dalla Casa del Grande sembravano destinati a durare, tra proposte di matrimonio e progetto di figli. E invece tutto si è sciolto. “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima”, ha commentato Ivana.



“In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non li abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme”. Dello stesso tenore la replica di Luca Onestini. “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”.



Adesso però viene fuori un’altra verità, a rivelarla è proprio Luca Onestini dopo il gossip soffiato su di lui. Nel dettaglio si vociferava come la persona che avrebbe già conquistato Luca Onestini fosse la giovane Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. Niente di più falso. Pochi minuti fa è infatti arrivata la secca smentita di Luca Onestini.







Ogni giorno, spiega, gli viene affibbiato un nuovo flirt. Invita, a questo punto, tutti i suoi fan a non dare peso a ciò che si legge online. Non vuole fare nomi di persone che sul web continuano a lanciare notizie di gossip sul conto: “Mi fa schifo anche nominarli, vi consiglio di non ascoltarli più questi parassiti”. Poi ha confessato come questo sia “un periodo veramente molto complicato, di grande sofferenza”.



E poi aggiunge: “Sto male adesso, starò male nei prossimi mesi”. Quindi la rivelazione che nessuno si sarebbe aspettato. “Io sono stato lasciato su Whatsapp dopo 4 anni e come se non bastasse devo essere dipinto come un pu…ere, che va di fiore in fiore. Già quello che sto passando, devo anche vedermi queste ca..te che mi buttate addosso”.