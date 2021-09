Amici 21, ormai ci siamo. Mercoledì 15 settembre 2021 è stata registrata la prima puntata del talent di Maria De Filippi e, come sempre, su Twitter non sono mancate anticipazioni con l’hashtag #AmiciSpoiler. La prima puntata della nuova edizione, eccezionalmente, sarà trasmessa domenica 19 settembre, alle 14 su Canale 5 per permettere a Scene da un matrimonio, il nuovo programma pomeridiano condotto da Anna Tatangelo che sfiderà la prima parte di Domenica In, di curare al meglio i dettagli e debuttare domenica 3 ottobre.

Per la cronaca da quella data in poi, il pomeridiano si risposterà al sabato ma per chi non stesse più nella pelle ecco le novità trapelate dalla prima registrazione di Amici 21. Per quanto riguarda i prof Maria De Filippi ha scelto di confermare quasi in toto la composizione della scorsa edizione che ha riscosso un enorme successo sul piano degli ascolti con una sola new entry.

Il figlio super vip tra gli allievi di Amici 21

Ad Amici 21 Lorella Cuccarini non sarà più un’insegnante di ballo ma di canto e al suo posto arriverà la new entry Raimondo Todaro, che ha lasciatoBallando con le Stelle; confermati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli al canto e la coppia Veronica Peparini e Alessandra Celentano al ballo. Nella prima puntata ospite in studio è Tommaso Paradiso e tra i ragazzi dell’anno scorso anche Aka7even, Deddy e Alessandro.





Non è mancato un omaggio a Michele Merlo e tra i vip presenti Raoul Bova, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Roberto Baggio, Nino Frassica. Gli allievi? Qui viene il bello. Sembra confermassimo nella squadra dei cantanti il rapper LDA, che sta per Luca D’Alessio. Sì, quel D’Alessio: è il figlio del cantautore Gigi, che ha già esordito con il padre nel fortunato album “Buongiorno”.

Luca D’Alessio è il terzogenito del grande artista italiano che presto diventerà di nuovo papà. E anche l’unico tra i suoi figli intento a seguire le orme paterne. Classe 2003, è l’ultimo nato dal primo matrimonio di Gigi D’Alessio con Carmela Barbato. Tra i suoi brani più ascoltati su Youtube troviamo “Vivimi”, “Resta”, “Vediamoci stasera” e “Di Notte”, brano di suo padre, reinterpretato per l’occasione proprio da entrambi nel disco “Buongiorno”.