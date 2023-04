Luca Daffrè ha da poco eliminato Alessia Spagnulo. Nella puntata di UeD andata in onda venerdì 14 aprile, il tronista ha deciso di interrompere la conoscenza con la sua corteggiatrice per via dell’atteggiamento di un amico in comune che non si sarebbe comportato in maniera corretta. Non fa mai il nome di questa persona che lavora per Alessia e in passato avrebbe lavorato per lui. E avrebbe provato a “promuovere” la sua amica, da qui la decisione di mandarla via.

“Lui mi contatta dopo la nostra esterna chiedendomi delle cose di lavoro – ha detto in studio Luca Daffrè – io ne parlo con la redazione per metterli al corrente. Mi ha fatto anche una domanda su di te a cui non rispondo e questa cosa mi ha fatto alzare un po’ le antenne. Dopo, questa persona, scrive anche al ragazzo che gestisce le mie serate e gli dice di dirmi di provare a ‘spingere la relazione’. Questa cosa qui non mi è piaciuta, per questo non farei un percorso pulito”.

Luca Daffrè scelta, Alessia Spagnulo fa il nome

Così Luca Daffrè ha giustificato l’eliminazione di Alessia Spagnulo. Che non se l’aspettava, come confidato in una recente intervista rilasciata a Lollo Magazine: “Non mi aspettavo che mi eliminasse, considerando le parole dette, considerando il suo passato, pensavo tutt’altro. Questo suo inaspettato comportamento mi fa sembrare tutto molto costruito, proprio l’opposto di ciò che ha alluso sul mio conto”.

“A mio modo di vedere le cose si impegna eccessivamente a fare credere che il suo sia un percorso trasparente, spontaneo, ossessionato dal fatto che tutti possano pensare il contrario, perché evidentemente anche lui sente di non essere credibile al 100% – ha aggiunto l’ormai ex corteggiatrice di Luca – Mi dispiace per le ragazze che sono lì e gli credono davvero, come ingenuamente ho fatto io. Eppure una parte di me mi suggeriva di stare attenta, vista la nostra conoscenza, nata prima della partecipazione all’Isola dei Famosi“.

Uscita da UeD, Alessia Spagnulo non esita a definire Luca Daffrè “una persona molto costruita, conosce dinamiche televisive”. Chi sceglierà alla fine del suo percorso a UeD? “Sceglierà Alessandra perché è quella che gli direbbe di sì anche domani. Ma non durerà sette giorni. Per una copertina. Ne riparleremo”, conclude l’ex volto di UeD.