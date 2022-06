Luca Daffrè, perché il cervo come tatuaggio? L’Isola dei Famosi è giunta alla conclusione. L’edizione più lunga ha visto trionfare nella giornata di ieri, lunedì 27 giugno, Nicolas Vaporidis. L’attore ha conquistato così il primo premio di 100mila euro, di cui la metà da devolvere in beneficenza. Alla fine i pronostici della vigilia sono stati pienamente confermati. Al secondo posto è arrivato proprio Luca Daffrè e a questo proposito ci sono state diverse critiche.

Nicolas Vaporidis ha battuto Luca Daffrè con uno schiacciante 87% di voti al televoto, ma in tanti hanno sostenuto che in finale avrebbe dovuto esserci Carmen Di Pietro. Forse la showgirl avrebbe dato più filo da torcere all’attore. Fatto sta che anche l’opinionista Vladimir Luxuria ha manifestato il suo malcontento: “Il podio sarebbe dovuto essere diverso”. Comunque ormai è andata. Proprio nelle ultime ore è stato svelato il particolare significato del cervo che Luca Daffrè ha tatuato sul petto.





Luca Daffrè, il significato del cervo tatuato sul petto

Luca Daffrè, classe ’95, è nato a Trento e prima dell’Isola dei Famosi era stato corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Tra i due le cose non hanno funzionato e Luca ha frequentato anche la tronista Angela Nasti e la dama Giulia Cavagliò. Sempre nello stesso periodo ha partecipato a Temptation Island e proprio qui ha messo in mostra il suo fisico e i suoi tatuaggi. Specialmente quello più grande sul petto. Luca, però, non ha mai voluto rivelarne il significato.

Secondo uno dei possibili significati trovati sul web il cervo è: “Simbolo della timidezza e della corsa veloce; nell’arte cristiana, fin dall’antichità simbolo delle anime che corrono a dissetarsi alla fonte della vita e della verità”. Il Sussidiario dà un altro significato: l’animale simboleggia la forza d’animo e il coraggio.

Chissà se un giorno Luca Daffrè spiegherà il significato del cervo tatuato sul petto. Può darsi che lui l’abbia scelto semplicemente per il disegno. Intanto in molti si chiedono se, finito il reality, Luca frequenterà Marialaura De Vitis. La naufraga aveva rivelato di aver fatto un sogno piccante su di lui, mentre il trentino stesso aveva confessato che proprio Marilù era la sua preferita: “Quando sono entrato ho detto ‘fisicamente mi piace Estefania’, poi conoscendovi, come persone, ho detto Maria Laura. Quando sono entrato non avevo una bella opinione di Marilù pensavo che prendesse in giro Alessandro. Per me che la guardavo da casa era palese che lo prendesse in giro. Poi dopo, parlandone, ho cambiato idea”.

“Lo ha fatto e me l’ha detto pure”. Isola dei Famosi, i naufraghi contro Marialaura De Vitis