Un’altra bellissima puntata de I soliti ignoti, il quiz in prima serata di Rai 1 condotto dal superbo Amadeus. Ospite-detective del giorno è Luca Barbarossa. Anche stasera si è giocato per devolvere il montepremi in beneficenza al Centro Astalli per i rifugiati. Il cantante è un fenomeno: il suo percorso è molto più che buono, il cantautore compie solo due errori e arriva alla fase finale con un tesoretto di 55mila euro. Ma durante l’indagine, un’uscita dell’artista romano ha sorpreso i follower.

Luca Barbarossa deve indovinare l’identità di una ragazza di nome Nausica. L’indizio fa intendere che la giovane lavori in un campo. A questo punto potrebbe coltivare pomodori o essere il capitano della Nazionale di football americano. Barbarossa commenta così: “Mi sembra un fisico atletico, è strano, ma confermo capitano della Nazionale. Già sento Neri Marcorè che mi prende in giro ‘se, la squadra femminile di football’”.

E contro ogni pronostico Luca Barbarossa indovina, Nausica è davvero il capitano. Ma il suo commento non passa inosservato su Twitter: “Ma perché è strano che lei sia il capitano? Perché è donna?”. E ancora: “Proprio oggi, nel giorno delle polemiche per la Partita del Cuore. È una coincidenza perché la puntata è registrata”.





Alla fine, Luca Barbarossa raddoppia e punta sull’ignoto numero 6 per il parente misterioso. Ma è sbagliato, la risposta esatta era la 3. Niente da fare quindi, anche stavolta il centro Astalli dovrà aspettare. Per chi non sapesse di cosa parliamo, vi basti sapere che alla vigilia della partita del cuore, il direttore generale della Nazionale Cantanti, Gianluca Pecchini, avrebbe cacciato via dal tavolo Aurora Leone.

Aurora è l’attrice e volto comico dei The Jackal convocata insieme a Ciro Priello (vincitore di LOL) a scendere in campo con la maglia dei ricercatori. Poco dopo lo stesso Pecchini si è dimesso per la vergogna prendendosi tutte le responsabilità del caso e la partita del cuore si è fatta lo stesso. Chissà se anche Luca Barbarossa fa parte della nazionale cantanti.