All’Isola dei Famosi i naufraghi sono arrivati al limite. Da diversi giorni le discussioni e gli scontri hanno portato un clima di grande tensione. Prima Lory Del Santo è stata accusata di non essere coerente dagli altri naufraghi, in particolare Nick si è lamentato della nomination. E ha affermato che lei non avrebbe dovuto chiederle aiuto nelle faccende come se nulla fosse. Ma ci sono anche problemi ‘di coppia’. Ne sanno qualcosa Roger Balduino ed Estefania Bernal dopo l’arrivo di Beatriz…

E che dire di quello che è accaduto tra Laura Maddaloni, Clemente Russo e Nicolas Vaporidis? Minacce vere e presunte, ricorso agli avvocati, insomma di tutto e di più, sull’Isola la temperatura è oltre il livello di guardia. Intanto, comunque, Roger Balduino è diventato nuovamente leader. Solo che il suo modo di fare non piace a tutti, anzi. Il naufrago sudamericano è stato criticato sia da Laura Maddaloni che da Guendalina Tavassi. Ma pure Lory Del Santo ha espresso un giudizio negativo su di lui.





Recentemente in tanti si sono scagliati contro Roger Balduino, da Laura Maddaloni a Estefania Bernal. La moglie di Clemente Russo ha detto: “Roger fa la sua strategia, lui vuole vincere. Tradire le persone a lui vicine in questo momento pur di arrivare più e lungo possibile”. Anche Lory Del Santo ha confidato al proprio compagno Marco Cucolo: “È una persona molto sleale, non ci si può fidare, tu lo voti per diventare leader e lui poi a sorpresa vota te”.

Poi Lory del Santo ha aggiunto una frase piuttosto inquietante: “Una cosa è certa, nel buio non si distinguono gli amici dai nemici. Potremmo essere affogati nella notte dai presunti amici“. Anche Guendalina Tavassi ha preso di mira Roger Balduino: “Lui non conta proprio niente, leader non mi è mai piaciuto, ha una fame e quindi fa le divisioni a come gli rode di giorno. Come puoi combattere con me? Non puoi!”.

Al televoto nell’ultima puntata sono andati Edoardo, Maria Laura e Lory Del Santo, che è stata la più votata. I due leader, invece, hanno deciso di votare Marco Cucolo. Roger Balduino ha affermato: “È un po’ cambiato con me, è stato più lontano, ho provato a parlare con lui e mi rispondeva poco”. Proprio quest’ultimo gli ha risposto a brutto muso: “Sono cambiato, siamo amici, eravamo nello stesso gruppo, tu voti lei, ti abbiamo fatto diventare noi leader la volta scorsa con i voti, io, lei, Laura e Blind”.

Sul comportamento di Roger è intervenuta anche Vladimir Luxuria: “Poco fa l’hai invitato a mangiare insieme a te alla prova ricompensa adesso lo nomini? Io non ci capisco più niente“. E il brasiliano ha risposto così: “Mangiare è diverso di fare la nomination”. Infine ha parlato Lory Del Santo: “Quando un gruppo prende un accordo uno deve attenersi, ha fatto il voltafaccia, non è stato coerente e ha disilluso tutti gli amici del suo gruppo che gli erano stati fedeli”.

