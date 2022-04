Prosegue all’Isola dei Famosi l’avventura di Lory Del Santo e Marco Cucolo. Per la showgirl si tratta della seconda partecipazione al reality: infatti aveva già fatto l’esperienza da naufraga nel 2005 vincendo quell’edizione. Per il suo fidanzato, invece, si tratta della prima partecipazione ad un reality e sicuramente ha scelto quello più complesso dal momento che la sopravvivenza è difficile sull’Isola e i problemi con cui convivere sono tanti.

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono stati eliminati da Playa Accopiada dopo aver perso il televoto con Ilona Staller e Roger Balduino. I due non si aspettavano l’esito negativo della nomination, ma hanno dovuto accettare il verdetto del pubblico. Di conseguenza hanno raggiunto Playa Sgamada, dove non gareggeranno come coppia ma da concorrenti singoli. Prima di lasciare la Palapa hanno dato il bacio di Giuda a Ilona Staller e Roger Balduino.





Ora che sono stati scoppiati anche Marco Cucolo potrà finalmente mostrare il suo carattere. La sua scelta di partecipare all’Isola dei Famosi è apparsa un po’ rischiosa per il pericolo di essere oscurato dalla sua fidanzata che conosce molto bene le dinamiche del gioco. Marco Cucolo invece non ha grande esperienza in questo campo e questo gli impedisce di essere smaliziato e pronto a buttarsi.

A parlare della coppia formata da Marco Cucolo e Lory Del Santo ci ha pensato la mamma di lui, la signora Lina, che al settimanale Nuovo ha svelato qualche retroscena. In molti si sono accorti dell’atteggiamento della showgirl rispetto al fidanzato. Lo lascia parlare poco e tende a bacchettarlo un po’ troppo. Tuttavia a detta della signora Lina le cose nella quotidianità non starebbero in questo modo. Anzi, i rapporti sarebbero decisamente più equilibrati.

“Nel privato la coppia è molto diversa – dice Lina, la mamma di Marco Cucolo -. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c’è una grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona”. Stando a quanto rivelato dalla madre di Marco, la coppia non sarebbe così come vuole far apparire in tv. Anzi, nella realtà Marco e Lory sarebbero molto complici e innamorati. La signora Lina ha preferito non esporsi sulla possibilità di un matrimonio, ma ci ha tenuto a sottolineare la fedeltà di Cucolo nei confronti della Del Santo.

