“Mi dispiace, così no”. Lory Del Santo, colpo basso all’Isola dei Famosi: quel gesto l’ha mandata su tutte le furie

Altra puntata piena di emozioni all’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Ilary Blasi non smette di intrigare il pubblico, sempre più rapito dalle dinamiche dei vari gruppi di naufraghi. Non solo la storia ormai ai titoli di coda tra Estefania Bernal e Roger Balduino, ma anche la situazione di Lory Del Santo: la sua determinazione e la sua resistenza la stanno rendendo una dei concorrenti più temibili e per questo anche una dei più criticati dagli altri naufraghi. Non a caso è finita più volte in nomination.

Se da un lato Lory Del Santo ha dovuto subire la nomination, dall’altro ha dovuto anche salutare il suo compagno Marco Cucolo, che perdendo il televoto ha dovuto lasciare la Palapa. Il fidanzato di Lory Del Santo non ha gradito il risultato del voto dei telespettatori e ha dovuto decidere a chi dare il bacio di Giuda. Per l’occasione ha voluto assegnare il suo punto nelle nomination a Roger Balduino, dal momento che i rapporti tra i due nelle ultime settimane si sono incrinati. “Pensavo che fosse un mio amico, invece ho scoperto di essere una pedina o un numero. Nel gioco esiste anche la lealtà e lui non ce l’ha”, così ha motivato la sua scelta Marco Cucolo.





Lory Del Santo Isola dei Famosi si difende dalle nomination

Tornando a Lory Del Santo, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, ha dovuto subire un’altra nomination. Questa volta a nominarla è stata Maria Laura De Vitis che ha conquistato l’immunità dopo aver vinto la prova per diventare leader. La showgirl non è stata risparmiata dalla giovane naufraga, anche se tutte le circostanze avrebbero potuto portare a un (quasi) scontato salvataggio. Infatti insieme a Lory Del Santo erano presenti Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger, due nemiche di fatto dell’ex Pupa: da un lato c’era la temibile “suocera”, che sta facendo di tutto per dividerla da Alessandro, dall’altro la showgirl, che in più di un’occasione ha apostrofato la compagna d’avventura come “falsa”.

Alla fine Maria Laura De Vitis ha scelto di mandare in nomination diretta Lory Del Santo(“Stile sempre”. Lory Del Santo all’Isola dei Famosi, marca e prezzo della camicia): “Escludo Mercedesz perché ha iniziato questo percorso con me e la vedo ormai come una sorella maggiore, escluso Carmen perché anche se ha l’occhio vigile su di me le voglio bene e quindi per esclusione devo mandare Lory”. Questa è stata la spiegazione che non ha convinto tutti. Vladimir Luxuria non è riuscita a trattenersi, esprimendo tutta la sua indignazione di fronte all’incoerenza della concorrente.

Maria Laura De Vitis ha motivato la sua scelta spiegando di aver ormai stretto un rapporto d’amicizia con la Henger, difendendola a spada tratta. Come recita il proverbio, “tieniti stretti gli amici e ancora più stretti i nemici”. Lory Del Santo non ha certo preso bene il colpo basso della naufraga, commentando: “Su quest’isola le cose funzionano al contrario: non insulti nessuno e vieni nominato, insulti pesantemente e ripetutamente qualcuno e vieni risparmiato. C’è qualcosa che non ho capito”.

