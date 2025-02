Nel corso dell’edizione 2025 del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti hanno generato tensioni e confronti accesi. Uno dei protagonisti di queste dinamiche è Iago García, attore spagnolo noto al pubblico italiano, che ha espresso opinioni critiche riguardo ai suoi coinquilini Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Iago ha manifestato il suo disappunto riguardo a quella che percepisce come una mancanza di meritocrazia all’interno del programma. In particolare, ha criticato il percorso di Lorenzo, affermando: “La sua strada è in discesa da sempre”.

>> “Iago lo devi urlare, è una vergogna”. Grande Fratello, la regia non fa in tempo a coprire: bomba dell’attore

Queste dichiarazioni suggeriscono che, secondo Iago, Lorenzo stia beneficiando di favoritismi o di un trattamento preferenziale da parte degli autori del programma. Inoltre, Iago ha espresso scetticismo riguardo alla relazione tra Lorenzo e Shaila, insinuando che possa trattarsi di una strategia per avanzare nel gioco. Ha dichiarato: “La loro storia? Finta!”, mettendo in dubbio la sincerità del legame tra i due concorrenti. Le critiche di Iago non si sono limitate a Lorenzo.





Grande Fratello, Iago lo rivela: “Loro due saranno in finale”

Ha infatti rivolto osservazioni pungenti anche a Shaila Gatta, commentando negativamente alcuni suoi atteggiamenti e insinuando che la ballerina stia adottando comportamenti studiati per attirare l’attenzione. Queste affermazioni hanno alimentato ulteriormente le tensioni all’interno della Casa. Ma Iago non si è fermato qui, nella notte, dopo la puntata, ha esortato gli altri ad aprire gli occhi.

Ha detto quindi a Javier, Helena e ad altri: “Lorenzo e Shaila hanno chiaramente vinto un posto alla finale, questo è evidente anche se sono loro i cattivi della fiction”. Helena Prestes ha specificato che secondo lei poco a che vedere con della finzione: “Shaila è così davvero, non è cattiva per finta”, dice la modella brasiliana.

Iago: Shaila e Lorenzo saranno in finale,qualcuno ha qualche dubbio su questo?sono i cattivi della fiction

tutti hanno un ruolo qui



si iago è vero Shaila e Lollo saranno in finale ma i cattivi della storia siete voi e il tuo ruolo è quello dello sciacqua culo di corte#shailenzo pic.twitter.com/c86AjUDJfh — ;☔️ (@NelNomedi_) February 11, 2025

E mentre alcuni spettatori condividono le sue critiche, altri ritengono che le sue osservazioni siano dettate da invidia o risentimento. All’interno della Casa, Lorenzo e Shaila hanno respinto le accuse, difendendo la genuinità della loro relazione e mettendo in discussione la sincerità di Iago. Ovviamente le dichiarazioni di Iago García hanno acceso un dibattito sulla trasparenza e sulla meritocrazia all’interno del Grande Fratello.

>> “Che brutta notizia”. Grande Fratello, è pessima per Alfonso Signorini