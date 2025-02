La serata televisiva di lunedì 10 febbraio 2025 ha visto una competizione serrata tra le principali emittenti italiane, con Rai 1 e Canale 5 in prima linea nella sfida degli ascolti. Nonostante gli sforzi di Mediaset, il Grande Fratello continua a faticare nel conquistare la leadership della prima serata. Su Rai 1, il film La bambina con la valigia ha ottenuto un risultato significativo, attirando 3.374.000 spettatori e registrando uno share del 19,8%. Dall’altra parte, su Canale 5, il Grande Fratello ha raccolto 2.246.000 spettatori, con uno share del 17,8%.

>> “È una presa in giro”. Grande Fratello, fuori è rivolta per Javier: l’annuncio di Signorini e il caos

Questi dati evidenziano una tendenza che si è manifestata nelle ultime settimane: il reality show di punta di Mediaset fatica a imporsi come leader della serata. Già il 3 febbraio, il Grande Fratello aveva registrato ascolti in calo, con una media di 2,3 milioni di spettatori e uno share tra il 17% e il 18%. Il 6 febbraio, la situazione è peggiorata ulteriormente, con il programma che è sceso sotto i 2 milioni di spettatori, registrando uno share del 14,87%.





Ascolti tv, nuovo schiaffone per Signorini e il suo GF

Questi risultati indicano una difficoltà crescente per il Grande Fratello nel mantenere l’attenzione del pubblico, soprattutto quando si confronta con proposte alternative offerte dalla concorrenza. Nonostante il calo degli ascolti, Mediaset ha deciso di mantenere la programmazione del Grande Fratello anche durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, una scelta coraggiosa considerando la forte concorrenza rappresentata dall’evento musicale. In conclusione, la sfida tra Rai e Mediaset continua a essere intensa, con Rai 1 che sembra avere attualmente la meglio in termini di ascolti.

Il Grande Fratello dovrà probabilmente rivedere le proprie strategie per riconquistare il favore del pubblico e tornare a essere competitivo nella fascia della prima serata. Ma vediamo anche gli altri programmi come si sono piazzati: 99 da battere su Rai 2 ha intrattenuto 1.055.000 spettatori pari al 6.6% di share, Lo stato delle cose su Rai 3 ha raggiunto invece 833.000 spettatori e il 5.2%. Justice League su Italia1 ha raggiunto 1.169.000 spettatori (6.7%).

Quarta repubblica su Rete4 ha intrattenuto invece 689.000 spettatori (4.8%). Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 ha intrattenuto 463.000 spettatori con il 2.9% di share, mentre Francesco Cicchella – Bis! sul NOVE ha raggiunto 451.000 spettatori (2.3% di share). La Torre di Babele – Speciale MAGMA Mattarella, il delitto perfetto su La7 ha raggiunto 811.000 spettatori e il 4.8% di share.

Leggi anche: “Giovedì torna nella casa”. Grande Fratello, dopo il ritiro di Pamela un altro colpo di scena