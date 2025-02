Dopo il ritiro improvviso di Pamela Petrarolo, la notizia più succosa uscita nel corso della nuova puntata del Grande Fratello è stata quella sul primo finalista di questa edizione. Si sapeva che lunedì 10 febbraio sarebbe scattato l’annuncio di Alfonso Signorini e si sapeva anche che a contendersi il titolo sarebbero stati, almeno per ora, solo gli uomini della casa. E alla fine chi può dormire sonni tranquilli da qui alla finale è Lorenzo Spolverato.

In studio sono arrivati Lorenzo, Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglio. A rinunciare per primo a questo privilegio è stato Alfonso, seguito da Giglio poi tra Javier e Lorenzo ha vinto il modello milanese. Ma il risultato del televoto ha scatenato una vera bufera sui social da parte dei fan del pallavolista argentino, con alcuni che chiedono addirittura un intervento del Codacons.

GF, il caos dopo l’annuncio di Signorini

Il caso è esploso sotto il post ufficiale del Grande Fratello, dove i fan di Javier si sono a dir poco scatenati per la vittoria del suo ‘rivale’: “Chiediamo al Codacons una nuova votazione per il 1°finalista, OGNUNO SI ASSUMA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ a fronte di questa pagliacciata, rispetto per noi telespettatori votanti/paganti, STOP PRESE IN GIRO! Like e condivisioni grazie”.

E visto che c’era stato un errore della regia al momento della proclamazione, qualcuno avanza: “Guarda casa sul led esce la foto di Javier. Non è uscita per sbaglio la foto di Tommaso o di Giglio. Hanno manomesso le percentuali ma si sono dimenticati di cambiare la foto che sicuramente si accendeva IN AUTOMATICO col vincitore”. Ma non è finita qui.

Chiediamo al @Codacons una nuova votazione per il 1°finalista, OGNUNO SI ASSUMA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ a fronte di questa pagliacciata, rispetto per noi telespettatori votanti/paganti,STOP PRESE IN GIRO! Like e condivisioni grazie. Guardate #sanremo25.#GrandeFratello #helena pic.twitter.com/Bk4Ut6I0QU — Trash TV Cosmico (@TrashalCubo) February 11, 2025

Hanno manomesso le percentuali ma si sono dimenticati di cambiare la foto che sicuramente si accendeva IN AUTOMATICO col vincitore. #grandefratello @Codacons @alfosignorini — Gfvipera (@Gfviperella) February 11, 2025

Il primo finalista di questa edizione di #GrandeFratello è… Lorenzo! pic.twitter.com/ACm5MiuJ9W — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 10, 2025

Sotto il post del GF in cui viene annunciato che il primo finalista è Lorenzo non si contano i commenti arrabbiatissimi del pubblico. Tra i tanti: “Andate avanti grazie al pubblico però non rispettate la decisione di rendere finalista Javier, cambiando i risultati a vostro piacimento”, “Vergogna”, “Incredibile il conduttore busta in mano non legge Lorenzo ma Javier esce l’immagine di Javier e ad un tratto fermi tutti ho sbagliato!? Diciamolo tutti possiamo chiudere qui il GF addio”.