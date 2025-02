E come ogni volta, dopo la puntata del Grande Fratello succede di tutto e di più. Lunedì 10 febbraio è andata in onda una nuova diretta. Diretta dove, tra le tante novità, Lorenzo è stato proclamato primo finalista di questa edizione. Parte del pubblico non ha mandato giù questo verdetto, nonostante fosse stato aperto un televoto, e addirittura c’è chi ha accusato il programma di truccare i voti. Ma anche nella casa la notizia ha diviso i concorrenti.

Tra chi non fa certo i salti di gioia per il coinquilino che vola dritto alla finale c’è Iago Garcia. Tra l’attore spagnolo e il modello non corre buon sangue da sempre e il primo ha accusato il fidanzato di Shaila di essere aggressivo: “Ha preso a pugni il materasso e una porta in seguito ad un litigio con Shaila”, ha detto. Ma dopo l’accusa a Lorenzo, è scattata quella al programma.

Leggi anche: “Giovedì torna nella casa”. Grande Fratello, dopo il ritiro di Pamela un altro colpo di scena





GF, Iago contro Lorenzo e il programma

Finita la puntata, nella notte, Iago è tornato a parlare di Lorenzo con Helena, Javier e Federico ma questa volta si è scagliato contro la produzione perché il modello verrebbe sempre protetto non mostrando determinate clip: “Non hanno mostrato lo scatto di rabbia in cui ha colpito il letto. Ogni settimana ha scatti di rabbia. Questo ragazzo qua ha avuto un strada in discesa sempre”.

Sempre durante la chiacchierata notturna, Iago ha poi rivelato di credere che gli autori facciano in qualche modo figli e figliastri nella casa: “Alcuni sono sempre osservati minuziosamente con la lente di ingrandimento come te Javier, come me con Shaila… Lui invece si permette di urlare contro le donne, si permette di zittire le persone, ha detto a Bernardo che non ha coraggio, ha scatti di rabbia, fa scenate. Non può andare così”.

Iago il piu censurato non perche sia volgare o gridi o alzi le mani,

Semplicemente perche come noi lamenta la tutela sproporzionata di spolverin da parte degli autori.#grandefratello pic.twitter.com/MKkhDz55EG — Peter (@peter78150525) February 11, 2025

Ma proprio nel bel mezzo di questo discorso, Iago è stato censurato. La regia ha infatti cambiato improvvisamente inquadratura mostrando la cucina semi vuota e i telespettatori non sono riusciti a seguire per intero il suo ragionamento. Ma hanno comunque ricevuto le basi per attaccare Lorenzo e anche la produzione: “Urlalo Iago…Vergogna! Continuano a censurare e coprire. Lo proteggono e lo portano pure in finale” è uno dei tanti post che fanno eco alle parole dell’attore.