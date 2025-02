A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, scoppia un caso che sta facendo discutere il web. Secondo alcune indiscrezioni, Lorenzo Spolverato avrebbe anticipato il nome del concorrente eliminato prima ancora della chiusura ufficiale del televoto. Il modello milanese lo avrebbe confessato al suo amico Giglio, rispondendo a una sua domanda sull’esito della nomination. “Esce lui, sto aspettando il bigliettino…” , avrebbe detto Lorenzo, facendo intendere di aver appreso l’informazione in confessionale.



Questa settimana il pubblico deve scegliere chi salvare tra Alfonso, Amanda, Chiara, Iago, Giglio e Shaila. Le parole di Lorenzo, quindi, hanno scatenato un’ondata di polemiche. Il televoto, come sempre, verrà chiuso all’inizio della diretta da Alfonso Signorini, ma sui social in molti si chiedono: come fa Lorenzo a sapere già il risultato? Il nome atto dal fotomodello milanese è molto pesante.

Leggi anche: “L’ha fatta piangere”. Grande Fratello, Stefania Orlando arrabbiata nera: “Tu sei una…”





“Esce, se ne va”. Grande Fratello, Lorenzo fa il nome del concorrente e scoppia la polemica

Di seguito le parole di Lorenzo a Giglio: “Esce Iago sto aspettando il bigliettino”. Sul web è partito subito il tam tam. C’è chi grida allo scandalo: “Questa cosa è gravissima! Qualcuno ha il video in cui Lorenzo dice di essere stato in confessionale e gli hanno spifferato che esce Iago? Il video deve diventare virale. Basta con questi raccomandati!”. Altri protestano per i soldi spesi nelle votazioni: “Noi votiamo per salvare Iago da giorni e ora scopriamo che è tutto già deciso?. Vergogna”. Ma i fan di Lorenzo lo difendono: “Vigliacchi, dite cose senza avere prove!”. Infatti al momento non ci sono ancora immagini di queste presunte rivelazioni di Lollo.

A complicare le cose, è spuntata un’altra segnalazione molto simile. Scrive un altro utente su X: “Lorenzo ha detto che Iago può anche smettere di giocare a scacchi, tanto lunedì esce. Votate a manetta per salvarlo!”.

Intanto, lo stesso Iago sembra avere brutti presentimenti. Parlando con Stefania Orlando, ha ammesso: “Secondo me è probabile che esca io”. “No, speriamo di no!” ha risposto lei, cercando di incoraggiarlo. “Domani è il 17, il mio giorno sfigato… È il giorno in cui è morto mio padre,” ha confidato Iago. “Hai fatto qualche confessionale speciale?” gli ha chiesto leti. “Sì, ho parlato della mia vita… Per questo penso che sono nel pendolo”.

Iago: Secondo me è probabile che esco io

Stefania: No speriamo di no

Iago: Domani è 17, è il mio giorno sfigato, quando è morto il mio papà

Stefania: hai fatto qualche conf speciale?

Iago: sì sulla mia vita, per questo penso che sono nel pendolo…



No ragazzi…..#GrandeFratello pic.twitter.com/geYU1W48bj — m3lodya (@aghjk5) February 16, 2025

Un vero e proprio giallo che sta facendo discutere tutti, mentre cresce l’attesa per la diretta. Alfonso Signorini affronterà la questione in puntata? Lo scopriremo tra poche ore. Al momento secondo i sondaggi l’attore spagnolo non dovrebbe essere a rischio, ma i colpi di scena al Grande Fratello non finiscono mai.