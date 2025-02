C’è grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale 5. Durante la diretta verrà annunciato il nome del concorrente che dovrà abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia. Sei i concorrenti a rischio eliminazione: Alfonso, Amanda, Chiara, Giglio, Iago e Shaila. Il risultato è tutt’altro che scontato, soprattutto perché all’interno della Casa si sono ormai formate due fazioni contrapposte, e l’uscita di un concorrente piuttosto che un altro potrebbe alterare in modo significativo gli equilibri del gioco.

Nel frattempo, la tensione tra gli inquilini continua a crescere con l’avvicinarsi della finale, prevista per la fine di marzo, come confermato dal conduttore Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni, in particolare, si è acceso un duro scontro tra Stefania Orlando e un’altra inquilina. Le due concorrenti non si sono mai trovate in sintonia e, già nelle precedenti puntate, si erano affrontate con reciproche accuse. Nelle ultime ore, però, la situazione è degenerata ulteriormente. E dopo l’ennesima lite, quest’ultima non ha retto ed è scoppiata in lacrime. Ma vediamo di seguito come sono andate le cose.

“L’ha fatta piangere”. Grande Fratello, Stefania Orlando arrabbiata nera: “Tu sei una…”

Il litigio è esploso in giardino, dove Stefania ha attaccato duramente CHiara Cainelli, ch ein quel momento si trovava da sola. La Orlando non l’ha neanche salutata. “Questa qua, quando sta con gli altri, si fa forte perché ha chi le copre le spalle, tra Shaila, Lorenzo e Alfonso. Ma io il buongiorno lo dico a chi voglio, non alle persone come te. Sei inutile. Se avessi qualcosa da dire, non tireresti fuori certe cose, ma non hai contenuti, Chiara!”. Di fronte a queste parole, Chiara non ha retto e ha iniziato a piangere.

L’astio tra le due concorrenti si era già intensificato durante la serata di San Valentino, quando Chiara aveva pronunciato una frase particolarmente pesante nei confronti di Stefania. “Mi vergognerei se mia madre si comportasse come te”, avrebbe detto Cainelli durante un’altra discussione.

Ancora in lacrime, Chiara è andata così a sfogarsi poco dopo con l’amica Shaila Gatta: “Io non volevo dire quella cosa sui figli, non mi permetterei mai. Non ho bisogno di un gregge per affrontare le situazioni, lo faccio da sola. Le ho chiesto scusa se ha frainteso, ma non cambia quello che penso: è stata infantile”, ha spiegato in lacrime. Shaila ha poi commentato: “Stefania è troppo permalosa. Guarda com’è andata a dormire e come si è svegliata: con la voglia di riaprire la questione”.

Nei giorni precedenti, Chiara aveva accusato Stefania di essere una “ruffiana” e una “gossippara”. Dal canto suo, Stefania ha replicato accusando la giovane di voler recitare la parte della “fidanzatina d’Italia”, sfruttando la sua relazione con Alfonso D’Apice per ottenere consensi. Per stasera si preannuncia un nuovo confronto.