La 75ª edizione del Festival di Sanremo ha visto la partecipazione di Fedez, il noto rapper milanese, che ha presentato il brano “Battito”. La canzone affronta temi delicati come la depressione e la lotta per superarla, con riferimenti espliciti all’uso di farmaci antidepressivi e alla ricerca di serenità interiore. Durante la sua esibizione, Fedez ha indossato un outfit total black firmato Versace, completato da lenti a contatto nere, simbolo della sua battaglia personale contro l’oscurità della mente.

>> “Svampita e non solo”. Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi demolita dalla big

La performance di Fedez ha suscitato notevole attenzione mediatica, non solo per il contenuto del brano, ma anche per le vicende personali che lo hanno coinvolto recentemente. Il rapper è stato al centro di polemiche a causa della sua separazione dalla moglie, l’influencer Chiara Ferragni, e di alcune questioni legali in corso. Nonostante ciò, Fedez ha deciso di partecipare al festival, dichiarando di voler condividere la sua esperienza e sensibilizzare il pubblico su temi spesso stigmatizzati.





“La Ferragni me l’ha data”. Sanremo, Fedez reagisce male

Durante la settimana sanremese, Fedez è stato protagonista di un episodio spiacevole all’esterno di una discoteca locale. Secondo alcune fonti, il rapper sarebbe stato insultato da un gruppo di persone mentre si trovava all’ingresso del locale. Nel video uscito proprio queste ore, si sente un ragazzo dire qualcosa di davvero molto spiacevole sull’ex moglie Chiara Ferragni. A questo punto si vede Fedez reagire malissimo e tornare indietro per andare a picchiare il ragazzo, probabilmente.

Ma si tratta di ipotesi visto che il suo buttafuori ha fermato prontamente il rapper milanese mentre lo stesso si dimenava e continuava ad urlare al ragazzo in questione. A raccontare ulteriormente qualcosa è Gabriele Parpiglia: “Il video è stato fatto fuori dalla discoteca Morgana a Sanremo, ore 4.00 del mattino. Federico Lucia ha sentito offese destinate alla sua ex moglie e ha reagito”.

Dice quindi: “Questa è la cronaca. Questo è un sistema innescato che oggi non si può per fermare“. Sembra evidente che il rapper è ancora molto sensibile all’argomento e si è visto nelle sue performance a Sanremo. E pensare che finora si è pensato che la sua partecipazione a Sanremo 2025 avesse rappresentato un momento di riflessione e crescita personale per l’artista. Ma guardando bene questo video si fa fatica a crederlo ancora.

Leggi anche: “Cose scorrette che non sapete”. La rivelazione di Irama, dopo Sanremo scoppia il caso