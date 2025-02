“Alessia Marcuzzi? Svampita e non solo”. Bordate dalla big sulla co-conduttrice della finale del Festival di Sanremo. Alessia Marcuzzi è stata la regina dell’ultima puntata della kermesse canora, ma il modo in cui si è mossa sul palco dell’Atiston ha scatenato molte critiche. Carlo Conti l’ha voluta al suo fianco per la serata più importante dell’evento, segno della grande stima che il noto presentatore nutre nei suoi confronti. I due collaborano da anni a Tale e Quale Show, quindi Conti ha avuto modo di conoscere in prima persona le qualità della Marcuzzi.

Ieri sera Alessia ha affiancato Conti insieme ad Alessandro Cattelan. Sul palco si è fatta notare per la sua bellezza e simpatia, inscenando anche alcune gag con il pubblico e gli orchestrali. In particolare, ha dato vita a una sorta di sfida in cui cercava di abbracciare quante più persone possibile. Tuttavia, il suo stile non è piaciuto a tutti: una big della musica italiana non ha risparmiato critiche alla sua performance.

“Svampita e non solo”. Sanremo 2025, Alessia Marcuzzi demolita dalla big

Annalisa Minetti, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998 con il brano Senza te o con te, ha espresso il suo parere sulla finale in un’intervista rilasciata a DiLei. Alla domanda della giornalista su Alessia Marcuzzi come co-conduttrice, tra imprecisioni e abbracci, Minetti ha risposto senza mezzi termini.

“Grandissima professionalità da parte di Cattelan, mentre la Marcuzzi mi è sembrata un po’ svampita e con poca naturalezza. Tormento sarà molto felice di aver scoperto di essere stato la sua crush giovanile. Direi Marcuzzi rivedibile. Tra tutti i conduttori, i migliori sono stati senza dubbio Clerici, Scotti, Follesa e Frassica”.

E Minetti non è stata l’unica a esprimere perplessità. Anche Leggo ha criticato la sua esuberanza: “Sarà stata l’emozione di tornare su quel palco dopo 25 anni, ma Alessia Marcuzzi ha regalato momenti di puro imbarazzo non solo a Carlo Conti. ‘Ho bisogno di contatto fisico per sentirmi a casa’, ha detto abbracciando Conti. Non contenta, è scesa in platea per abbracciare mezza famiglia, compresa la zia Mara Venier. Poi si è lanciata su Achille Lauro (e chi può biasimarla?), ha dichiarato il suo interesse passato per Tormento e ha chiuso con un inciampo sulla scalinata. Ma non è colpa dell’abito: da quel punto di vista, non ha sbagliato un colpo.”