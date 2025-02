Il Festival di Sanremo 2025 ha suscitato, come di consueto, un ampio dibattito tra critici e pubblico. Tra le voci più incisive, quella di Selvaggia Lucarelli si è distinta per i suoi commenti taglienti e analitici sulla finale, sul vincitore e sugli altri protagonisti della kermesse musicale. La vittoria di Olly ha sorpreso molti, inclusa la Lucarelli, che ha espresso le sue perplessità riguardo alla classifica finale. In particolare, ha sottolineato come artisti del calibro di Giorgia e Achille Lauro siano stati relegati rispettivamente al sesto e settimo posto, nonostante le aspettative fossero ben più alte.

Questo risultato ha portato la giornalista a riflettere sulla discrepanza tra il valore artistico percepito e le votazioni effettive. Nel suo consueto stile diretto, la Lucarelli ha riservato critiche pungenti a Fedez e Simone Cristicchi, definendoli ironicamente “i due piagnini”. Questo appellativo fa riferimento alle esibizioni dei due artisti, caratterizzate da un’elevata carica emotiva che, secondo la giornalista, potrebbe essere interpretata come un tentativo di suscitare compassione nel pubblico.





In particolare, la canzone di Cristicchi, dedicata alla madre affetta da Alzheimer, è stata giudicata da Lucarelli come eccessivamente retorica e tendente a romanticizzare una realtà dolorosa. Durante il Dopofestival, la Lucarelli ha definito questa edizione come “il Festival della Restaurazione”, evidenziando una tendenza a riproporre schemi tradizionali e poco innovativi.

Ha inoltre commentato con ironia la propria partecipazione al programma condotto da Alessandro Cattelan, affermando: “Mi inviti a Sanremo l’unico anno in cui non c’è niente da commentare”. Questa dichiarazione sottolinea la sua percezione di un’edizione priva di eventi realmente degni di nota o controversie significative. Dice Selvaggia: “Rkomi secondo me paga questa cosa di somigliare a Donzelli”.

Pensate se nel post Amadeus, il festival lo vince un LUCIO. ✈️ #FestivaldiSanremo2025 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 15, 2025

E ancora: “Ma io continuerò a preferirlo a tutti. I due piagnini nella cinquina, la canzone più bella penultima [Rkomi], Giorgia resiste ma solo al governo, Lauro la maledizione del favorito, Brunori con la cover di Rimmel, Corsi secondo è il bug nel sistema. Giorgia c’è rimasta male e devo dire che ha pure ragione. Uscite dal complottismo su Olly, è semplicemente che non l’avete visto arrivare“. Ora tutti si chiedono: andrà a Domenica In? Ci sarà questo super incontro? Staremo a vedere.

