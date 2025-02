Sanremo 2025, il dettaglio su Lucio Corsi. Tra le più belle sorprese di questa edizione della kermesse musicale italiana c’è stato senza dubbio il cantautore nato a Grosseto e cresciuto nelle campagne di Vetulonia dove i genitori gestiscono un ristorante. La sua canzone “Volevo essere un duro” ha raccolto consensi unanimi, di pubblico e critica, e solo per un soffio è arrivata seconda.

Il menestrello toscano ha colpito non solo per la sua musica, ma anche per il suo stile e quel look tutto suo. Ha destato scalpore la notizia che si sarebbe presentato sul palco dell’Ariston senza affidarsi ad uno stylist. Originale fino alla provocazione Lucio Corsi si è presentato con dei pacchetti di patatine per tenere su le spalline… Ma non è stata questa l’unica “stranezza” sul suo conto.

Cosa significa la scritta sotto la scarpa di Lucio Corsi

C’è un dettaglio di cui si sta parlando adesso, a poche ore dalla finale di Sanremo. E riguarda una scritta particolare comparsa, pensate un po’, sotto la scarpa di Lucio Corsi. Sotto la suola di una scarpa dell’artista c’era scritto, infatti, “Andy“. Ma a cosa si riferisce? Beh, il cantante ha voluto fare un omaggio.

Oltre ad arrivare secondo Lucio Corsi si è aggiudicato anche il Premio della Critica Mia Martini. Ma non solo. Il cantautore toscano ha sorpreso tutti anche per la scritta “Andy“, con la “N” rovesciata, sotto la sua scarpa. Ma cosa significa? Si tratta di un omaggio al cartone animato “Toy Story” .

Nel film d’animazione della Disney Pixar il piccolo Andy scrive il suo nome, con la N rovesciata, sotto lo stivale di Woody. Il cowboy giocattolo simboleggia la sua infanzia e infatti sotto lo stivale di Buzz Lightyear (simbolo della sua crescita) scrive la N correttamente. Inoltre sul cappello verde Lucio Corsi ha indossato una spilletta, che è proprio quella da sceriffo di Woody, con la scritta “You’ve a friend in me”. Un messaggio per non dimenticare la dolcezza dell’infanzia, un invito a tenere sempre con sé il bambino che è in noi.

