Lucio Corsi è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025. Il cantautore ha creato molta curiosità per via del suo duetto con Topo Gigio nella serata delle cover. “Mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento”, ha spiegato il cantante quando Carlo Conti ha reso noti i duetti previsti per la kermesse musicale più famosa d’Italia.

“Anche i topi possono volare. Sono lieto di annunciarvi che al Festival di Sanremo nella serata delle cover duetterò con il mio amico Topo Gigio sulle note (e le correnti) di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno”, aveva scritto su Instagram, annunciando il curioso duetto con Topo Gigio, il pupazzo creato nel 1959 da Maria Perego e Federico Caldura con la collaborazione del regista Guido Stagnaro.





Ma ora vediamo qualche curiosità su Lucio Corsi. Nato nel 1993, Lucio è un cantautore e musicista italiano particolarmente eclettico che nella sua musica, ma anche nel suo stile, fonde il folk pop con la musica d’autore e il glam rock. (Instagram di Lucio Corsi)

Il suo stile è contraddistinto da testo poetici e arrangiamenti ritenuti dagli esperti molto raffinati, che gli hanno permesso di emergere come una delle voci più originali della scena musicale contemporanea.

Lucio Corsi è cresciuto a Vetulonia, un borgo in provincia di Grosseto, immerso in un ambiente artistico grazie alla madre pittrice e alla creatività del padre, un ex operatore della Rai. Sin da piccolo si è appassionato alla musica, prendendo ispirazione dal film The Blues Brothers, e ha iniziato a scrivere canzoni in giovane età.

