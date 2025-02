La 75ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Olly e la sua canzone “Balorda nostalgia”. Tuttavia, molti ritengono che il vero trionfatore morale sia Lucio Corsi, classificatosi al secondo posto con “Volevo essere un duro”. La differenza tra i due artisti è stata minima: Olly ha ottenuto il 31% dei voti, mentre Corsi il 25,7%. Questa vicinanza nei risultati ha alimentato il dibattito su chi meritasse realmente la vittoria.

Lucio Corsi, cantautore toscano nato nel 1993 a Grosseto, ha iniziato la sua carriera musicale nel 2011, esibendosi nelle piazze e nei locali della sua città. Nel 2023 ha aperto il concerto degli Who al Firenze Rocks e, nello stesso anno, ha ricevuto la targa MEI come miglior artista indipendente. Il suo singolo “Tu sei il mattino” è stato incluso nella colonna sonora della serie “Vita da Carlo”. Durante la settimana sanremese, Corsi ha conquistato il pubblico con la sua “Volevo essere un duro“, una canzone dolceamara, poetica e surreale, accompagnata da una chitarra vibrante che richiama sonorità del passato.





La sua performance gli è valsa il Premio Assomusica per la Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione, riconoscimento che celebra l’originalità, il talento e la capacità di emozionare dal vivo. Nonostante il secondo posto, molti critici e appassionati sostengono che Corsi meritasse la vittoria, considerando la profondità del suo brano e l’intensità delle sue esibizioni.

Poi un giorno parleremo dei voti non accettati per il televoto (esempio dei miei, considerato solo 1 su 3 nonostante siano stati fatti tutti alle 01:28)…2025 ancora stiamo così con i voti per sms pic.twitter.com/OTsyvJwqpS — Giams in banter era (@Giamssss) February 16, 2025

La sua partecipazione a Sanremo 2025 ha sicuramente segnato una tappa importante nella sua carriera, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano. E si moltiplicano per giunta, questa mattina, delle polemiche e delle denunce-social riguardo dei non confermati problemi sull’invio di sms. In tanti infatti, sopratutto su X e non solo, hanno denunciato il fatto che non si sia riuscito, per molti, a votare il proprio preferito.

TELEVOTO TRUCCATO CON LA SCUSA DELLA VOTAZIONE CHIUSA . SCANDALO CONTRO FEDEZ #sanremo_2025 pic.twitter.com/bCbcJaRTJU — Battista Moretta (@BattyMor04) February 16, 2025

Lucio Citsi letteralmente scippato pic.twitter.com/hMvtRteerz — Pat (@pat_chiarello) February 16, 2025

Non si capisce se si tratta di un errore dei software di voto, degli operatori che spesso bloccano numeri a pagamento o perché magari l’utente finale non aveva il credito necessario. Fatto sta che in tanti hanno denunciato questa situazione, facendo nascere il timore che Lucio Corsi non sia stato fatto vincere di proposito. Ma perché poi nel caso? Nessuno lo sa, per alcuni è più importante semplicemente all’inciucio e al ‘tutto truccato’.

