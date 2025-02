La 75ª edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Olly e la sua emozionante “Balorda nostalgia”. Il giovane artista genovese ha conquistato il pubblico e la critica con una performance intensa e personale, che ha risuonato profondamente tra gli spettatori. La sua canzone, una ballata autobiografica, esplora il tema della nostalgia per un passato che non può tornare, toccando corde sensibili nell’animo di molti.

Olly, 23 anni, originario di Genova, ha dimostrato fin dalle prime serate del festival una presenza scenica notevole e una capacità interpretativa matura. La sua “Balorda nostalgia” ha rapidamente scalato le classifiche di streaming, posizionandosi al primo posto su Spotify già dal secondo giorno della manifestazione. La finale ha visto Olly competere nella Superfinale contro artisti del calibro di Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi. Con il 31% dei voti, Olly ha superato Lucio Corsi, che ha ottenuto il 25,7%, e Brunori Sas, fermo al 16,6%.





Vince Olly, la polemica dopo le parole di Mentana sulla manager

Fedez e Simone Cristicchi si sono classificati rispettivamente al quarto e quinto posto. La vittoria di Olly non era del tutto inaspettata. Prima dell’inizio del festival, le quote dei bookmaker lo vedevano tra i favoriti, insieme a Giorgia e Achille Lauro. Tuttavia ha fatto divampare una fortissima polemica un post di Mentana in cui scrive: “Sanremo 2022 Maneskin: manager Marta Donà. Sanremo 2023 Marco Mengoni: manager Marta Donà. Sanremo 2024 Angelina Mango: manager Marta Donà”.

Continua Mentana: “Sanremo 2025 Olly: manager ancora lei, Marta Donà. L’altro giorno, qui, avevo detto di tenere sott’occhio questi due (Olly e Lucio Corsi)… Ha vinto chi andava votato col numero 15, lo stesso che aveva un anno fa Angelina Mango, e l’anno prima Marco Mengoni“. Le polemiche non sono mancate sotto al post: “E vabbè…Allora perché ci fanno votare se poi decidono i giornalisti e le radio? Tutto truccato?”.

E ancora: “Ti sarebbe piaciuto scovarli a te questi talenti invece…. Gomblotto ma per favore Mentana vai a letto”. Un altro dice: “Ma volete capire che hanno votato i ragazzini, Giorgia è già vecchia per loro e sarà sempre così ormai”. E ancora: “Io credo che non sia uno scandalo se non vincono i soliti, la canzone di Olly non è affatto brutta ma tanto alla gente non va mai bene niente”. “C’è qualcosa di molto strano… chissà se si saprà mai il vero perché di questo, con tutto il rispetto per Olly ma è tutto inverosimile“.

