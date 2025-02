Sanremo 2025, scoppia il “caso Elodie“: tensione sul palco e dietro le quinte. La cantante romana si è classificata al 12° posto nella classifica finale di Sanremo 2025 con il brano Dimenticarsi alle 7. Tuttavia, nelle ultime ore si è scatenato un vero e proprio caso intorno alla sua esibizione, con i fan che hanno notato qualcosa di strano nel suo comportamento sul palco.

Molti telespettatori, infatti, hanno segnalato che la cantante romana sembrava tesa e poco sorridente, sia prima che dopo aver cantato. Quando Carlo Conti si è avvicinato per consegnarle il mazzo di fiori destinato a ogni concorrente, Elodie ha accennato un sorriso di circostanza per poi tornare immediatamente seria. Prima di uscire di scena, inoltre, è apparsa visibilmente infastidita, quasi sbuffando. Ma cosa è successo davvero? Una segnalazione inviata a Deianira Marzano ha fatto luce sulla vicenda.

“Ecco perché era così inc***ata”. Sanremo 2025, Elodie nera sul palco dell’Ariston: cosa è successo

Intanto, il malumore di Elodie è stato notato da molti utenti sui social, che hanno iniziato a commentare l’accaduto: “Io direi di indagare su questo drama di Elodie: era palesemente inca*** nera e non c’erano nemmeno le ballerine previste da scaletta. Sarà successo qualcosa, diteci di più”, ha scritto un utente su X. Un altro ha confermato: “Elodie inca*** nera, le ballerine previste in scaletta non c’erano, non si è fermata a fare l’intervista a Rai Radio 2. Qualcuno ci dica immediatamente cosa è successo”. Altri sostengono che la cantante sarebbe ripartita subito per Roma. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali. Anche perché i cantanti di Sanremo dovrebbero esibirsi di nuovo oggi nella puntata speciale di Domenica In dedicata alla manifestazione

A chiarire ulteriormente la situazione è stata un’altra fonte anonima, che ha inviato a Deianira Marzano un video esclusivo. “Non so se hai notato, ma Elodie ha stonato un paio di volte, cosa molto strana per lei. A un certo punto sembrava sul punto di piangere ed è uscita sco***issima. Questo in diretta tv. Ti allego video e foto da dietro le quinte”, si legge nella segnalazione.

Allora bisogna indagare subito su Elodie incazzata ✍️✍️✍️✍️#Sanremo2025 pic.twitter.com/JiHxv4RAuN — Veronica 🌸 (@Veronicaaaaa282) February 15, 2025

E io dovrei credere che Elodie fosse così incazzata per il vestito? #Sanremo2025 pic.twitter.com/45AYcZQ0VN — 𝑃𝑎𝑧𝑧𝑒𝑠𝑘𝑎 (@PAZZESK4) February 15, 2025

Infine, un’altra testimonianza ha svelato il possibile motivo dell’agitazione della cantante. Secondo questa versione, qualcuno avrebbe calpestato per errore il suo vestito con un tacco, strappandolo proprio prima dell’esibizione. “È corsa nel camerino in panico perché doveva uscire di lì a poco. Siamo rimasti tutti scioccati, ma ovviamente non l’ha fatto apposta”, ha raccontato la fonte. Al momento, Elodie non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.